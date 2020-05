Arca adelanta ‘Nonbinary’, primer avance de KiCk i

Arca ha estrenado “Nonbinary” la primera canción de su próximo álbum KiCk i. La canción viene acompañada de un vídeo en el que aparece Arca; la pieza es una aproximación poderosa a la transformación a la que se ha visto expuesta Arca desde su aclamado álbum de 2017 Arca. Con el pasado sirviendo como prólogo y su reciente single de 60 minutos “@@@@@” como preludio, “Nonbinary” define una nueva época de Arca, que desvelará en su próximo álbum KiCk i.

Por los últimos ocho años, Arca ha trazado un camino ardiente a través del zeitgeist. Cada vez que poníamos nuestros ojos sobre ella, había tomado una nueva forma – como escultor de noise, diva, filósofa, modelo, chica fiestera, DJ, artista de performance o pintora. Es su pensamiento no binario de infinitas posibilidades lo que ha dado pie a un rango tan extraordinario de trabajos, aparte de su propia música, que incluye tres álbumes (Xen, Mutant, Arca) y varias mixtapes (Stretch 1, Stretch 2, &&&&&, Entrañas), ha producido para Björk, Kayne West, FKA twigs, compuesto música para el MoMA y el Mega SG de Analogue, ha sido la anfitriona de la fiesta PREP+ de Frank Ocean, ha actuado con las hermanas Labèque en el desfile de pasarela de Otoño/Invierno de Burberry con Riccardo Tisci. Ha creado el arte de su propio álbum, es una modelo firmada con Elite, una innovadora tecnológica que ha co-diseñado algunos de sus propios instrumentos. Son estos hechos aparentemente dispares los que, en retrospectiva, se convierten en un trabajo holístico asombroso y en constante crecimiento. Pero es la transformación en sí misma, más que cualquier elemento en particular, lo que ha protagonizado su trabajo hasta la fecha. Con un ejemplo de esto exhibido en septiembre en el transcurso de cuatro días en su performance multifacética en el The Shed de Nueva York titulada Mutant;Faith, inspirando al director artístico Alex Poots para llamarla “un vistazo hacia un futuro que espero.”

Y aunque siempre haya estado claro, al menos para aquellos que hayan prestado atención, esta metamorfosis se está convirtiendo en algo grande y nuevo. Ahora el velo final ha caído, el busto de crisálida se ha abierto de par en par. Nace una nueva reina, mutante y esplendorosa. Una mujer trans latinx, que está redefiniendo el rol de la diva para una nueva generación.