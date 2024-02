Green Day – Saviors (Reprise Records)

Puede ser que a Green Day les haya agitado de algún modo preparar las recientes reediciones de sus discos más recordados, ya sabes Dookie y Nimrod, de los que hicimos sendas revisiones el pasado año. El caso es que todo lo que oímos en este nuevo Saviors nos resulta familiar y eso no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario.

El decimocuarto álbum de estudio de la banda estadounidense supone un regreso a sus raíces, tras el experimento pop de su anterior trabajo, ese Father of All Motherfuckers (2020) que como decíamos, parecía un epitafio. Pero hete aquí que con Saviors reconectan el enchufe y vuelven al camino del que nunca debieron salir y que bebe desde el punk clásico de Ramones, al power pop de Cheap Trick, las melodías de los Beatles, pasando por la electricidad del rock alternativo de los 90 de sus paisanos Nirvana.

Producido por Rob Cavallo, quien ya había colaborado con ellos en cimas como Dookie (1994) o American Idiot (2004), nos encontramos con un disco que puede que esté a años luz de sus mayores logros, parta de la repetición de viejas fórmulas conocidas o tenga algunas letras más simples que el mecanismo de un chupete, pero también es variado y tiene razones de peso para que cualquiera que haya disfrutado con sus canciones en el pasado, pase un buen rato junto a ellos.

Los Green Day de 2024 se muestran críticos y sarcásticos con la sociedad estadounidense, cantándole al capitalismo, el consumismo, la ignorancia, la estupidez, la política, los medios de comunicación, el amor, la violencia, la religión y la muerte. Ahí tienes la pegadiza «The American Dream Is Killing Me», las burlas de «Look Ma, No Brains!», la emotiva «Dilemma» o los momentos nada desdeñables que ofrecen «One Eyed Bastard», «Bobby Sox» o “Living in the ’20”.

Cuarenta y seis minutos de reencuentro con unos viejos colegas que nos dieron buenos momentos y se empeñan en volver a intentarlo.

Escucha Green Day – Saviors