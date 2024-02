Kath Bloom – Finally (Chapter Music)

Más de una se acordará de la película Before Sunrise de Richard Linklater, un drama romántico protagonizado por Ethan Hawke y Julie Delpy que se estrenó en 1995, y que a día de hoy, sigue siendo uno de los filmes más recordados del autor de Boyhood. Pues en una de las escenas que suceden en una Viena de ensueño, de repente aparece la voz clara y de un apasionamiento contenido de la gran Kath Bloom. En de esas imágenes que se quedan grabadas en la retina, y el tema en cuestión es la magistral “Come Here” que contiene versos de un lirismo exultante: “There’s wind that blows in from the north/And it says that loving takes this course/Come here, come here”. La canción era perfecta para esta historia de amor preñada de incertidumbre, y que le magisterio de Linklater permitió que la utilizara de forma diegética. El tiempo se detenía, pero no para los amantes.

Kath Bloom es una compositora nacida en Connecticut que, como suele ser habitual con muchas mujeres artistas, se la conoce más por su faceta de cantante junto a Loren Mazzacane Connors, un maestro de la guitarra con el que grabaría numerosos discos desde finales de los setenta hasta la década de los ochenta.

El reconocimiento de Bloom llegaría de la mano de un recopilatorio titulado Loving Takes This Course (2009) en donde artistas como Josephine Foster, Bill Callahan, Laura Jean o Meg Baird hacían versiones de la pareja. Una delicia de homenaje que reivindicaba no solo la magia que desprende la voz de nuestra artista, sino también lo excelente compositora que siempre ha sido.

Con Finally (Chapter Music, 2023) -editado anteriormente en cedé en 2006- se recogen algunas de las canciones que la autora ha ido cosechando a lo largo de más de dos décadas. Todas son espléndidas y parecen que al escucharlas se conviertan en una segunda piel para el oyente más sensitivo. Son tonadas que abrazan sentimientos a flor de piel, y que se mecen por la suave brisa del viento como en “It’s Just A Dream”; que narran historias de soledad como en “Forget About Him “ (“The flowers are in Bloom/ Well it just makes me more lonely/ There’s too much damn room/ For me and for me only”), o en “I Wanna Love” le canta al amor con las palabras justas y sin alzar la voz. Esto es arte supremo. Son palabras que actúan como antídoto para combatir estos tiempos de barbarie.

Escucha Kath Bloom – Finally