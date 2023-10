Especial Dookie: 30 años de la cima de Green Day

Green Day continúan revisando su portentoso catálogo. Tras la reciente reedición de Nimrod, llega la revisión de su considerada obra maestra, Dookie. Un disco que ha vendido 20 millones de copias hasta la fecha, se llevó un Grammy en 1995 como “Mejor álbum alternativo” y contribuyó como pocos, a definir el sonido de una era.

En el paisaje musical de los años 90, caracterizado por una amplia gama de expresiones artísticas, un álbum emergió como el alma abrasadora del movimiento punk rock. Dookie, el tercer álbum de estudio de Green Day, lanzado en 1994, se convirtió en un punto de referencia cultural para la generación X y un catalizador fundamental en la revitalización del género. Este trabajo, que aborda tanto la inocencia juvenil como las luchas existenciales, trascendió su mero estatus de producción musical para erigirse como un símbolo generacional que resonó en una audiencia en busca de una salida a la apatía social y cultural.

En medio del auge del grunge, britpop, triphop, breakbeat y demás estilos que reverdecieron la primera mitad de los años 90, la esfera de la música popular estaba a medio camino entre la melancolía introspectiva, la rabia reprimida o el hedonismo. En este contexto, Green Day, con su estilo enérgico, irrumpió como un soplo de aire fresco. Dookie capturó la esencia de la insatisfacción adolescente y desafió la narrativa predominante de desesperación y desesperanza, revitalizando así el panorama del punk rock, marcando un punto de inflexión en su carrera. Mientras que sus álbumes anteriores habían disfrutado de una modesta recepción, este se convirtió en todo un fenómeno que planteó nuevos desafíos para Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, que buscaban mantener su autenticidad frente a las expectativas de un público más amplio.

Con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, Dookie trascendió los confines del género y como decimos, se convirtió en un símbolo de resistencia juvenil. A través de su sonido enérgico y letras descaradas, resonó en muchas habitaciones de un público que por entonces buscaba una voz que canalizara esa frustración a través de un espíritu irreverente. Un ejercicio de revivalismo que aunque venía de Norteamérica, bebía claramente de referentes como Buzzcocks, The Jam o The Undertones, sin olvidar a Ramones, Fugazi o a Suicidal Tendencies.

Simplemente atendiendo a sus cinco singles, «Longview», la nueva «Welcome to Paradise», «Basket Case», «She» y «When I Come Around» vemos cómo encapsulan la esencia de Dookie. Con letras directas y melodías pegadizas, estas pistas se convirtieron en himnos generacionales, encapsulando las luchas personales y la inquietud juvenil que se encontraban en el corazón de la cultura popular de los años 90.

Pero ahí también está el gancho irreverente de una apertura como «Burnout», las guitarras entrecortadas que nos recuerdan a sus primeros discos de «Having a Blast», un single en potencia como «Chump», el tono melódico casi beatleiano de «Pulling Teeth» o los ganchos de «Emenius Sleepus». Pura dinamita.

Treinta años después de su lanzamiento sigue siendo venerado como un hito en la evolución del punk rock, aunque su legado también ha sido cuestionado por su aparente simplicidad y su acercamiento comercial. No obstante, su influencia continua en buen número de jóvenes formaciones que buscan capturar la esencia atemporal que transmitían estas canciones. Si tuviéramos que hacer un ranking de discos que marcaron aquellos años, sin duda éste formaría parte del listado junto a Nevermind, Screamadelica, Loveless o Definitely Maybe.

Estos días llega Dookie 30th Anniversary Deluxe Edition 6 vinilos o 4 CDs, donde aparte del disco original, se incluye la icónica actuación en el festival de Woodstock en 1994 y otro inédito, capturado el 5 de junio del mismo año en el Garage Club de Barcelona. Que también contiene maquetas nunca antes escuchadas, las que aparecieron en casete y una serie de descartes tan interesantes como «Christie Rd.», «J.A.R. (Jason Andrew Relva), «On the Wagon», «Tired of Waiting for You», «Walking The Dog» o «409 in Your Coffeemaker».

Las ediciones físicas incluyen postales, chapas, un póster, una aeronave de papel, una pegatina e incluso bolsas destinadas a la higiene canina. Además, se incluye un libreto que contiene fotografías hasta ahora no publicadas, así como ensayos redactados por los productores Rob Cavallo y Bob Mehr. Buena ocasión para volver a unos temas que impulsaron al punk rock noventero, como nadie.

