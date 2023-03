Guadalupe Plata están de vuelta con ‘En Mi tumba’

Guadalupe Plata vuelve con fuerza en 2023 con el lanzamiento de su nuevo sencillo «En Mi Tumba», extraído del próximo álbum que se espera para principios de mayo. Este regreso marca el retorno de la banda como dúo, y representa un regreso a sus raíces originales.

Después de una pausa de casi seis años desde su último disco, Guadalupe Plata ha regresado con energía renovada demostrando que la banda sigue siendo fiel a su estilo único de blues rock con influencias del delta del Mississippi.

Como ellos mismos cuentan: «En mi tumba» cuenta a manera de epitafio la historia un alma en pena que ha muerto en una pelea a navajazos y cuya tumba no visita nadie. El ejercicio vocal de Pedro en la introducción y las notas a las que se abre el estribillo no son nada habituales en Guadalupe Plata y le dan otro talante a la canción, como de una alegría penosa. La introducción con el timbal y la guitarra, una especie de crescendo que nos va metiendo en la canción, cuenta con un slide que puede recordar un poco a Gun Club, aunque no fue nada intencionado. Formó parte junto con «El Cóndor pasa» de un segundo golpe de sesiones de grabación del nuevo LP, que verá la luz el 5 de mayo. Grabada en Úbeda en el Estudio Ataúd y mezclada y producida en La Mina junto con Raúl Perez.

Próximo concierto (Sound Isidro) / 12 de mayo: La Paqui [entradas]

Escucha ‘En Mi tumba’ de Guadalupe Plata