Hablamos con el sello Lunar por su 20º aniversario

Lunar cumplen 20 años de existencia, y como estamos con cortes perimetrales y cierre de establecimientos no puedo llevarles una tarta, con lo bien que me salen. Entonces, con más moral que el Alcoyano, les dije que les iba a hacer una entrevista y ellos, más majos que todas las cosas, hasta aceptaron. El próximo sábado, 6 de marzo, celebran el vigésimo aniversario en Sala X de Sevilla con los conciertos de Verona y Juárez, junto a Chica Unicornio DJ.

Les pedí una foto y me han pasado esta tan cuqui de Fernando Zambruno. Ella y él, él y ella José Luis y Marikilla, posan y contestan a este cuestionario. Vamos que nos vamos.

“Todos y cada uno de nuestros discos tienen su miga. Sacamos lo que realmente nos gusta en cada momento. Como se suele decir: todos son hijos nuestros, con sus virtudes y defectos”

¿Cómo se os ocurrió montar una disquera hace ya 20 tacos?

Todo comienza por publicar los discos de Malahora, que luego acabaron en bandas como Niños Mutantes, Maga o Sr.Chinarro. Esa fue la excusa perfecta. Luego llegaron Del Ayo (que formaron parte de Lori Meyers, Los Planetas y Lapido) y poco a poco se fueron sumando bandas y proyectos.

MARIKILLA. Yo hace 20 años tenía 17, y escuchaba la típica música de adolescentes de la época. No me hubiera venido mal iniciarme en el indie con Malahora.

Habéis vivido las descargas ilegales, el boom del streaming y ahora una pandemia, ¿no es para chocarse contra un muro?

No creas, somos un poco como Bowie: nos vamos adaptando a las diferentes situaciones. Es cierto que la pandemia nos ha pillado a todos desprevenidos. Hemos tenido que suspender las giras de Verona, Victoria Ford y Juárez. Eso lo trastoca todo y tenemos que volver a replantear todo. Hay otros lanzamientos que sí hemos podido mover teniendo en cuenta las circunstancias. Lo más importante para las bandas y para todos es que se pueda empezar a tocar medianamente.

M: Qué va, JL y yo bromeamos con que nos va la marcha. Al ser un sello muy pequeño, casi familiar, todos los días te surge algún problema. Evidentemente, la pandemia nos ha obligado a cancelar giras y a aplazar lanzamientos, pero dentro de lo malo, creemos que hemos capeado el temporal bastante bien. De hecho, en 2020 fue cuando más grupos se unieron a la familia Lunar y llegamos a publicar 40 referencias discográficas, que se dice pronto.

¿Cuál ha sido el disco que más gustirrinín os ha dado sacar? O varios, según vuestro criterio.

Creo que todos y cada uno tienen su miga. Sacamos lo que realmente nos gusta en cada momento. Como se suele decir: todos son hijos nuestros, con sus virtudes y defectos.

M: A mí me ha hecho mucha ilusión el recopilatorio de Malahora (‘Todo el tiempo que pasó’). Comenzamos a darle vueltas hace más de un año. Queríamos hacer un lanzamiento especial para celebrar los 20 años del sello y pensamos que publicar las canciones de Malahora tenía sentido. Creo que la banda es uno de los iconos del indie andaluz y en su momento no tuvo la repercusión que se merecía. Ahora es un buen momento para recuperarla y darte cuenta de lo actuales que son las canciones aunque hayan pasado más de 20 años.

Tengo vuestros homenajes a The Church y Echo and the Bunnymen, ¿Algún grupo al que le queráis sacar un tributo?

Te falta ahí el de Lagartija Nick. Hay muchos grupos que nos gustan, sobre todo de los 80, pero ahora mismo no es el momento. La trilogía se cerró con ‘Inercia (el párpado del puercoespín)’. Siempre quedará la posibilidad, pero ahora…

A mí que me tiran más los 60, rendiría tributo a Los Brincos o Los Salvajes. Pero como dice José Luis, ahora no es el momento.

¿Ha habido algún grupo al que le habéis querido sacar tributo, pero los derechos de autores o el malajismo ilustrado de las majors os lo ha bloqueado?

No, todo lo contrario, tanto a The Church, los Bunnymen o a Lagartija Nick les encantó el disco y pusieron de su parte para darle difusión. Si ellos están contentos, nosotros más aún.

¿Qué disco de otro sello en español os hubiera gustado editar?

Si tiramos de estos últimos 20 años, el disco de Mama Baker (precisamente se llama Lunar), ‘Nadando a Crol’ de El Hombre Burbuja o ‘El Efecto Lupa’ de El Niño Gusano.

Pues tirando para la tierra, no me hubiera importado que Lunar publicara el Álbum Blanco de Maga.

¿Ha habido algún grupo que se os presentó, le disteis calabaza y ahora lo esté petando y digáis; “Cachis la mar, podríamos tener dos chalets en Marbella”?

JL, sin duda, Las Ketchup. La gente de Malparaíso (luego el Hombre Gancho) nos pasaron una maqueta que no supimos mover, no lo vimos… Meses después salió el Aserejé. Podríamos haber ido a Eurovisión de viaje.

¿Cómo es la relación con los artistas que publicáis?

Nos sentimos muy a gusto haciendo la labor de cantera. Solemos hablar con frecuencia con todos ellos, vamos marcando objetivos a corto medio plazo y vamos trabajando conjuntamente: desde los plazos, la elección de los singles, los tracklist…

Tenemos muy buena relación con todos los grupos. Son las ventajas de un sello pequeño, que somos como una familia. Según el día y la hora, los grupos de WhatsApp con las bandas se convierten en auténticas fiestas. Muchas veces hablamos más con ellos que con nuestros propios colegas.

¿Alguna vez, durante estos 20 años, os habéis planteado tirar la toalla?

Lo hicimos momentáneamente. Tras la disolución de Malahora y Del Ayo, nos paramos a pensar. Fue como la bajona después de una fiesta. Caímos en la decepción hasta que apareció Zico. Poco a poco volvimos a la escena, a fichar a nuevas bandas y a volver a ilusionarnos con el proyecto.

Te das cuenta de que no llegan al reconocimiento los “mejores” grupos, los que hacen mejores canciones o los que mejor tocan en directo. Como se suele decir en fútbol, en un mundial juegan (ahora) 32 selecciones pero siempre llegan a semifinales los alemanes. Pues eso, siempre llegan los que están con los mismos sellos, las mismas agencias…

¿Cuál es el distintivo que hace que un grupo o un disco sea Lunar?

Que tengan buenas canciones pop, que tengan ganas de trabajar y crecer picando piedra. Esto no se hace con un disco, paciencia y buenas canciones.

M: Eso es. No nos importa la procedencia ni la raza ni la edad: solamente que tengan buenas canciones y ganas de trabajar. A veces te cuesta mucho trabajo explicarle a las bandas que la clave del éxito no está en una sola canción o un solo disco: hay que currar. Es cierto que hay grupos que pegan el pelotazo con un single y al verano siguiente tocan en todos los festivales (cuando había). Pero son los menos.

Imaginad que alguien está leyendo esta interviú y tiene un grupo chachi, ¿Qué debe saber antes de enviaros una maqueta?

Sobre todo que sepa lo que hacemos, qué catálogo tenemos y cómo trabajamos.

En Lunar trabajamos la comunicación, la distribución digital y física, y la editorial. Si buscas un sello para que ‘solo’ paguemos la fabricación, mejor no nos llames, porque solo tenemos cuatro manos y un trabajo cada uno que es el que con el que mantenemos esta locura.

Lo que sí he visto que cuidáis mucho lo visual. Las portadas de vuestro catálogo son flipantes ¿Es casualidad o causalidad? ¿Tenéis diseñadores en plantilla o vais cambiando según el disco?

Un poco de ambas. En general, las bandas con las que trabajamos suelen darle mucha importancia al diseño de sus portadas. Por otra parte, trabajamos con dos diseñadores sevillanos que son artistas y artífices de nuestros carteles: Ezequiel Barranco y YMCK (también diseñador de nuestro logo).

¿Vendéis discos al extranjero? ¿Hay alguna zona donde vendáis más que en otras?

Como bien sabes, el formato físico se vende cada vez menos, a no ser que hablemos de vinilos. De hecho, el último de Juárez, ‘Entre palmeras’, que publicamos en colaboración con Caballito Records (La Línea de la Concepción) y Nébula Recordings (Pamplona), han funcionado muy bien y ya va por su segunda edición. Además, se ha vendido en Estados Unidos y hay pedidos desde Australia.

Verona con su disco ha tenido muy buena aceptación en México, no descartamos la posibilidad de ir en cuanto se pueda, Juárez como dice Marikilla, tiene buen mercado en USA y Australia. Pero si de alguna manera miramos al exterior, miramos a latinoamerica.

Si esto fuese un anuncio de televisión, ¿Cómo creeríais que deberíais venderos al público para que se acerque a vuestro catálogo?

Pues apropiándonos de parte de la letra de ‘Familia Phillips’, una campaña muy yeyé protagonizada por la gran Carmen Sevilla, podríamos decir algo así como: “Familia Lunar, familia feliz. En nuestro catálogo no falta de ná. Pues a las bandas mandé de poner, lo mejor para ver y escuchar”.

En los 80 se entregaban a las churris unas casetes con tus temas preferidos titulado siempre “Para ti”, “Canciones guapas para mi Loli” y cosas así. Luego en los 90 eran cd con el mismo recurso, pero rotulado con bolígrafo permanente. ¿Qué 10 canciones de vuestro catálogo aconsejaríais a un millenials que quiera hacerle una playlist a su chorba/chorbo con repertorio Lunar?

M: Ahí va:

Monte Ventura: Si te hubiera conocido antes Emilia, Pardo y Bazán: La herida Nadie Patín: Perpignan. Los inocentes: Like a cola dog Juárez: El sol en movimiento Victoria Ford: Doble diversión Verona: Milán Fônal: Colapsar Los Jaguares de la Bahía: Living with you Malahora: Charcos.

¿Nos podéis adelantar algunas novedades para ir abriendo boca?

Pues además del fichaje de dos nuevas bandas (una de Sevilla y otra de Madrid), tenemos previsto organizar varios eventos para seguir celebrando el 20º aniversario del sello. Lo que pasa es que somos muy prudentes y hasta que no veamos cómo evoluciona la situación sanitaria no queremos desvelar mucho más.

También habrá un par de lanzamientos en formato vinilo y alguna cosilla más que no os podemos contar.

Pues con esto y un bizcocho, felicidades chavales, y que cumpláis 20 más. Y otros más. Y más. En fin, lleguéis a ser los Gandalf El Gris de la música.