Entrevistamos a La Perra Blanco, que nos regala playlist

La Perra Blanco es el nombre artístico de Alba Blanco, música gaditana actualmente afincada en tierras levantinas, pero también de un power trío de rock and roll (ahora cuarteto, con la adición del teclista Gerard Vercher) que además de por ella está integrado por el contrabajista Guillermo González y el batería Jesús López. Juntos han labrado una sólida reputación en directo, abarrotando todas las salas en las que tocan. De hecho, últimamente han sido elegidos por la prestigiosa revista Ruta 66 como el mejor acto de directo nacional, algo que se han ganado a pulso.

Paralelamente a su actividad en directo, no han dejado de publicar canciones en forma de varios suculentos EP’s, como el celebrado Won’t You Come On (2022), pero ya se echaba de menos la continuación de su primer largo, Bop & Shake (2019). Así que estamos de enhorabuena, porque llega ahora Get It Out, un álbum que muestra a Alba y sus secuaces pletóricos, llenos de ideas y de frescura y que es, sin duda, un inmejorable testigo de la fase dulce en que se encuentran como banda, aunque para eso, lo mejor es verlos en la correspondiente gira de presentación que van a realizar por toda España y cuyas entradas están volando. De todo ello hablamos con la guitarrista y cantante, en una suculenta conversación en cuyo final, hay sorpresa.

“No he tenido que pedir respeto nunca”

Hola, Alba. Has publicado tu nuevo disco, Get it Out, y el adelanto del mismo es fue una canción titulada “Came back home”, en la que colaboras con Tarque ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Os conocéis de antes? ¿Qué te hizo pensar en él?

Surgió cuando empecé con mi nueva agencia de management y mi mánager me propuso hacer una colaboración para el LP, fue entonces cuando salió el nombre de Carlos Tarque. Fue sólo cuestión de hablar con él y accedió gustosamente. No nos conocíamos de antes, pero me alucina a forma en la que ha interpretado la canción y creo que ha hecho un trabajo más que excelente.

Has dicho por redes que la letra de “Came back home” es bastante personal ¿El título alude a algún tipo de regreso en tu vida? ¿Sientes que en esta nueva etapa que abres con este disco has regresado a casa de algún modo?

Creo que sería más bien lo contrario; escribí esta canción cuando volví a casa de vacaciones y tenía una sensación extraña. De haber vuelto a casa, pero no pero no me sentía en casa, algo había cambiado y ya no me sentía de la misma forma. La canción plantea el dilema de ¿he cambiado yo o ha cambiado todo lo demás? En la primera línea de la canción dice: he vuelto a casa y las cosas ya no ocurren de la misma forma.

Has sido elegida por la Revista Ruta 66 como el mejor acto de directo de este país y agotas entradas allí donde vas ¿Cómo te hace sentir? ¿Cuál crees que es vuestro secreto? ¿O realmente la fórmula es no tener fórmula?

Me siento súper agradecida por la acogida tan buena que tenemos; reconozco que ha sido un trabajo de años en el que nos hemos dejado el alma en cada escenario y que ahora estamos recogiendo lo que con tanta entrega hemos ido sembrando. No creo que tengamos ningún secreto, pero sí que sé que tenemos una forma muy explosiva de vivir la música y que es lo más importante en nuestras vidas. Creo que eso es lo que se refleja en los escenarios, vivimos por y para los escenarios.

Quizá tu éxito es debido a que el rock and roll, cuando se afronta con actitud, es un lenguaje todavía universal. ¿Qué le diría una persona joven, como tú, a todos aquellos, normalmente gente de más de cuarenta, que se empeñan en decir que es algo que forma parte del pasado y que está más muerto que vivo?

Yo les diría que quizás son ellos los que están anclados en el pasado.No creo que las emociones y los sentimientos pasen de moda; el rock n roll es tan primario que creo que todos podemos encontrarlo en nuestro interior si lo buscamos, es un sentimiento que engloba la rebeldía, la diversión y las ganas de pasarlo bien, ¿quién podría no sentir eso?

Siempre he visto en tu voz, en tu estilo, a pesar de que hasta ahora te has centrado en el rock and roll primigenio y el rockabilly, algo mucho más negro, más soul, que remite a cantantes como Memphis Minnie, LaVern Baker, Sugarpie De Santo o Barbara Lynn. Ahora me da la impresión de que en este nuevo disco explotas más esa circunstancia con apertura hacia terrenos que no eran frecuentes en tu música, como el early soul (“Dream about”), el rhythm and blues (“So blue and so bad”) o el pop de grupos de chicas de los sesenta (“Don’t break my heart”) ¿Ha sido una apertura planeada y consciente o sencillamente ha salido así?

Ha sido totalmente de forma inconsciente. Cuando se trata de creatividad creo que lo más importante es dejar fluir todo como salga, creo que es la única forma de ser una misma y de vivir la música con naturalidad. Es cierto que los dos últimos años he estado muy centrada en la música negra, mucho más que en otros momentos de mi vida, quizás por eso en este disco hay otros sonidos, esa evolución.

Otro de los adelantos del disco es “Treat me (like a man should do)”, una canción que, por su letra, me parece que habla de cuestiones importantes. Además, en el vídeo apareces conduciendo un automóvil, con varios hombres en la parte trasera, a modo de pasajero en plan pasota. En él cantas, tanto mirando a la cámara como hacia ellos, con mucha rabia. Evidentemente, me parece que preguntarle a una mujer si es feminista es (o debería ser) absurdo. Pero me parece que con todo esto quieres decir algo bien fuerte y me gustaría que lo explicaras un poco aquí con tus propias palabras, si te apetece.

Me preguntan mucho por la letra de esta canción y lo cierto es que no tiene un trasfondo demasiado significativo, esta canción me vino a la cabeza sin más, y la escribí en cuestión de minutos como si ya estuviese ahí esperándome. Esa letra quizás estaba en mi subconsciente y ahí llegó, en el momento justo, como un rayo.

Enlazando con lo anterior y aunque es algo que me consta que está cambiando ¿Cómo vives tú, una mujer joven, el estar en una escena como la del rock and roll que siempre ha estado poblada mayoritariamente por hombres, generalmente mayores? ¿Te sientes constantemente teniendo que reclamar respeto?

Sinceramente no he tenido que pedir respeto nunca. Soy bastante autoritaria, y si las cosas no se hacen a mi forma, no se hacen. Partiendo de esa base y teniendo las cosas claras, no he tenido que exigir respeto porque creo que en la mayoría de los casos ya transmito esa sensación y quien quiera trabajar conmigo tendrá que pasar por donde yo quiera que pase, no será al contrario.

El disco ha sido producido por Mike Mariconda, todo un clásico en la escena rock and roll y punk ¿Ya habías trabajado con él? ¿Qué sonido habéis buscado para este trabajo?

Mike y yo trabajamos juntos en mi anterior EP Won’t you come on, él lo masterizó y me encantó el trabajo que hizo; poco tiempo después en Valencia nos conocimos en persona y todo fluyó de forma totalmente natural, a los dos nos pareció fantástico trabajar juntos y poco después nos pusimos manos a la obra.

La Perra Blanco es, además de tu nombre de guerra, el nombre de un trío ya consolidado y con una reputación muy sólida tanto en grabación como en escenario. Guille y la reciente incorporación, Jesús, supongo que aportan mucho a nivel instrumental y de arreglos a un repertorio que cada vez se centra más en originales y tira menos de versiones ¿En qué momento sientes que os encontráis ahora mismo como banda? ¿Cuál es vuestro método habitual de trabajo?

Estamos en un momento muy jugoso, en el que vemos el resultado de tantos años de incesante trabajo. Yo estoy muy agradecida de contar con un equipo tan maravilloso y que prácticamente seamos familia, es un verdadero lujo para mí. Nuestro método de trabajo es algo complicado ya que Guille vive en Sevilla y no podemos ensayar demasiado, pero sí que yo suelo maquetar las ideas en casa y los chicos las trabajan. Cuando nos juntamos para tocar cada uno sabe lo que tiene que hacer y todo fluye con muchísima facilidad así.

Get It Out es vuestro primer disco largo desde que en 2019 publicaras Bop & Shake, aunque entre medias han salido dos celebrados EP ‘s ¿Cuál sientes que es la evolución que presenta este lp respecto al anterior, teniendo en cuenta lo andado?

Creo que hay una clara mejoría a nivel compositivo, en la técnica de la guitarra y en la voz. El sonido de mi banda también es mucho más sólido y de más categoría, la base rítmica es brutal. Desde que se publicó el primer LP no hemos para de tocar y yo también he aprendido a abrirme a otros sonidos, a no tener miedo de mostrar todo lo que soy, creo que esa es la gran diferencia de este álbum, he sentido miedo a abrirme, pero aun así lo he hecho y creo que he crecido como artista.

Has comentado a veces que tus primeros pasos en la música tuvieron que ver con el heavy metal y el trash de grupos como Pantera, pero de ahí, a golpe de curiosidad, tiraste para atrás y terminaste en el rock and roll de los 1950 ‘s ¿Cómo se hace eso?

Esto sucedió por mera curiosidad; siempre he sido una persona muy curiosa, a todos los niveles. Siempre me gusta investigar de dónde viene lo que tanto me gusta, en este caso la música; me preguntaba a quienes escuchaban en su momento aquellos a los que yo admiraba, así retrocedí a la música de los 70, luego de los 60 hasta que finalmente llegué a los años 40 y 50, ahí descubrí lo que me gustaba y ahí sigo, investigando.

Naciste en la Línea de la Concepción (Cádiz) ¿Haber nacido en una tierra tan musical e hija de aficionados a la música te ha condicionado para llegar a donde estás? ¿Qué hay en Andalucía que produce tanta (y buena) música?

Estoy segura de que, de una forma u otra, mi tierra ha influido directamente en mi música, aunque no haya sido en el estilo exactamente. La influencia británica que vivimos en el campo de Gibraltar creo que ha sido una clara base para mi crecimiento como guitarrista ya que he pasado muchas horas tocando en garitos en Gibraltar; si a eso le sumamos que la música siempre se vivió intensamente en mi casa desde pequeña, podemos empezar a atar cabos.

La gira que tenéis programada pasa por países como Francia y Suiza ¿Es cada vez mayor la demanda internacional de la Perra Blanco? ¿Existen planes para cruzar el charco hacia el norte o el sur de América, por ejemplo? ¿Qué sentís en esos conciertos que suceden fuera de España?

Desde que empezamos con esta banda tuvimos demanda en el extranjero, comenzando por Inglaterra en el 2018, si no me equivoco. Esta demanda va creciendo cada año poco a poco y es muy probable que nuestras giras se vayan extendiendo hasta acabar en Estados Unidos o quién sabe dónde. Por suerte nos reciben con una gran acogida allá donde vamos, hoy el rock’n’roll es un género muy llamativo para los oyentes y con el que no dejamos indiferente al público.

Por último, me gustaría pedirte algo que siempre pido a la gente que entrevisto. Me gustaría que confeccionaras una pequeña lista de discos, o de canciones, o ambos, que sientes que son los que te han traído hasta el momento en que estás a nivel de influencia. Hace poco, por ejemplo, Nick Waterhouse nos deleitó con una sabrosa lista de temas que convertimos en playlist. ¿Te atreves con algo así?

Últimamente me paso el día escuchando blues y gospel, más que nunca, así que he volcado un poco de esto en la lista:

T Bone Walker – Strollin’ with bones

Freddy King – Sen-sa-shung

R.L Burnside – Poor Black Mattie

Magic Sam – Lookin’ good

Goree Carter – Bad feeling

Bessie Smith – Down hearted blues

Johnny Guitar Watson – Space guitar

Ma Rainey – Weepin’ Woman blues

Lightnin’ Hopkins – had a gal called sal

Arthur Big Boy Crudup – Who’s been foolin’ you

Shirley Caesar – Roll on

The Staple Singers – Pray on

The gospel Redeemers – Wrapped, Tied and Tangle

Little Richards – Does Jesus Care

Sister Rosetta Tharpe – Strange things happening everyday

Jimmie Vaughan – Dirty girl

