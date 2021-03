Godspeed You! Black Emperor anuncian nuevo disco

Godspeed You! Black Emperor están de vuelta con una nueva banda sonora para los tiempos que corren, como solo un grupo tan venerable como este puede componer. Como revela el espíritu anarco-punk del título, Godspeed esgrime un poder particularmente crudo, con saliva y muchas agallas a través de dos fascinantes caras de 20 minutos un post rock repleto de ruido: temas que brotan de un vibrante estruendo, con algunas de las melodías más elevadas e interesantes del grupo, que rebotan y convergen con el violín y el bajo.

Las grabaciones de campo y los pasajes semi improvisados enmarcan todo este paisaje épico. Dos piezas de 6 minutos de autocontención se convierten en el momento más devastadoramente bello e inquietante. Atmósferas conmovedoras, una orquestación que bebe del noise, sonidos drone, crescendos hipnóticos, torres de capas inexorables de distorsión: En STATE’S END nos encontramos con todas las facetas admiradas del grupo. Después de 25 años de historia, este nuevo álbum es tan vital, conmovedor, oportuno e implacable como cualquier otro de la discografía de Godspeed You! Black Emperor.

STATE’S END fue grabado y mezclado en Montréal en Octubre de 2020 en el estudio casero del grupo Thee Mighty Hotel2Tango de Jace Lasek,veterano y premiado productor independiente (y cofundador de The Besnard Lakes) que trabaja con Godspeed por primera vez para esta grabación.

Estas serán las canciones de STATE’S END, lo nuevo de Godspeed You! Black Emperor_

12a [20:22]

A Military Alphabet (five eyes all blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job’s Lament / First of the Last Glaciers / where we break how we shine (ROCKETS FOR MARY)

10a [5:58]

Fire at Static Valley

12b [19:48]

“GOVERNMENT CAME” (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / cliffs’ gaze at empty waters’ rise / ASHES TO SEA or NEARER TO THEE

10b [6:30]

OUR SIDE HAS TO WIN (for D.H.)

Te dejamos con un tráiler.

4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz from Constellation Records on Vimeo.