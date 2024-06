Entrevistamos a Vetusta Morla por ‘Figurantes’

Vetusta Morla regresa con Figurantes, un disco que refleja la madurez y la experiencia de una banda que lleva más de dos décadas en la escena musical. Este trabajo es un homenaje a la honestidad, la creatividad y el valor de seguir su propio camino. Un proyecto que nace de la necesidad de crear canciones, sin la presión de un plan de marketing o una gira extensa. Los once cortes que componen el disco fueron surgiendo de forma natural, durante los descansos de la gira de Cable a Tierra.

Vetusta Morla ha demostrado a lo largo de su carrera que no se rige por las normas de la industria musical. Son una banda independiente que siempre ha mantenido su autonomía artística. La banda ha anunciado un descanso hasta 2026, pero sus fans pueden estar seguros de que volverán con nuevos proyectos y con la misma energía que siempre les ha caracterizado.

«Las bandas tienen que escucharse a sí mismas, ser coherentes con su presente y con cómo se sienten, si no revientan»

Es un placer volver a hablar con vosotros. En primer lugar, enhorabuena por vuestro nuevo trabajo, ‘Figurantes’. Ayer pudimos escuchar por primera vez la canción que da nombre al disco, nada menos que junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE. ¿Cómo habéis vivido esta experiencia?

Guille: Nos invitaron a un programa especial de Radio Nacional para inaugurar la temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro. Aceptamos y estrenamos una nueva canción. Fue una experiencia preciosa por dos razones: lanzamos un nuevo tema y nos trajo recuerdos vívidos de nuestra actuación con la sinfónica en Lorca hace doce años.

Las sensaciones fueron similares: esa emoción conocida de escuchar a una orquesta interpretar nuestra canción. Además, tocamos «Copenhague» con Valeria Castro. Fue un día genial en medio de una intensa semana de promoción, y fue un gran alivio presentar nuestra música no solo hablando, sino haciendo lo que mejor sabemos: tocar.

Uno de los aspectos más interesantes fueron los arreglos de las canciones. ¿Quién se encargó de ellos?

Guille: El arreglo que nos ofrecieron para «Figurantes» está muy bien integrado en la canción, corrió a cargo de la propia Orquesta. Los arreglos de «Copenhague» que interpretamos ayer eran los mismos que realizamos para el concierto en Lorca, hechos por profesores del conservatorio local.

Hace unos años, os entrevistamos con motivo de la inauguración de Cable a Tierra. Ahora, tres años después, tras una gira de más de cincuenta conciertos, la publicación de un álbum en directo y un concierto muy especial en el Metropolitano. ¿Cuál es vuestra valoración personal de este disco?

Jorchy: Cable a Tierra nos impactó gratamente al explorar nuevos territorios en arreglos y sonido, inspirándonos en las raíces. Esto nos llevó a conocer gente nueva y a comprender muchas cosas que de otra manera no habríamos entendido. En la música, especialmente, las personas dejan su huella. Aunque no solemos revisar mucho nuestro trabajo pasado, sentimos que tuvimos mucha suerte con este disco al volver a publicarlo, sobre todo en Latinoamérica, donde continuamos creciendo. Un disco que se gestó con instrumentos tan “pequeñitos” y que hemos llegado a tocar en un estadio, lo cual nos pareció una locura.

Ahora es momento de hacer una pausa para descansar, algo que deberíamos haber hecho hace unos meses, tras el concierto en el WiZink durante las pasadas Navidades. Sin embargo, teníamos pendiente el lanzamiento del disco «Figurantes» y sentimos la necesidad de publicarlo antes de tomarnos un descanso. Decidimos extender un poco la gira para darle a «Figurantes» su espacio y permitir que la gente disfrutara del concierto en vivo. Incluso innovamos con una nueva escenografía, delegada a nuestro equipo habitual de gira, con el que llevamos cuatro años trabajando y todo está perfectamente coordinado. Este momento de reflexión sobre lo sucedido está muy vinculado con la etapa que estamos atravesando actualmente.

¿Cuántos conciertos ha incluido la gira hasta el momento de «Cable a Tierra»?

David: Sesenta y siete, si no me equivoco.

Durante estos sesenta conciertos, en los momentos de pausa entre actuaciones, es donde se han gestado las canciones que conforman vuestro nuevo trabajo, Figurantes. ¿Qué nos podéis contar al respecto?

David: Con este disco hemos logrado algo que deseábamos desde hace años: satisfacer nuestra necesidad de tener momentos creativos y compositivos durante las giras. Nuestras giras son muy largas, aunque intermitentes, y no nos han permitido la inmersión necesaria para crear un disco entero nuevo. Sin embargo, en este caso hemos aprovechado esos espacios temporales, insuficientes para un disco completo pero sí para grabar pequeñas canciones sueltas. Lo que al principio parecía ser la grabación de canciones espontáneas se convirtió, poco a poco, en la creación de un disco completo que, casi sin darnos cuenta, ya estaba ahí.

Once canciones, de las cuales cuatro han sido adelantos que publicasteis poco a poco, como pequeñas píldoras entre concierto y concierto. Estas canciones han sido recibidas con mucho amor y cariño por parte de vuestro público.

Jorchy: Detrás de todo, hay una gran honestidad y un trabajo incansable por parte de la banda. Puede que no siempre sea evidente para todos, pero nuestro público siempre lo percibe. Llevamos veintiséis años en la música y seguimos fieles a nuestra filosofía: las canciones son lo primero y ahí es donde enfocamos toda nuestra energía. Este disco, Figurantes, es un fiel reflejo de ello. Surgió de la necesidad de crear canciones.

No teníamos en mente la idea de hacer un disco en sí, pero este se gestó de forma natural y espontánea. No nos sobraba energía para elaborar un plan de marketing, así que estas canciones se han hecho con honestidad. Han sido un reencuentro con nosotros mismos, las hemos ido puliendo poco a poco, sabiendo que las estábamos cuidando y confiando en que el público les daría el cariño que se merecen.

A lo largo de las giras, especialmente las que se extienden en el tiempo como las vuestras, se llega a conocer a mucha gente que contribuyen a dar forma a la banda. Este nuevo trabajo, en cierto sentido, es un homenaje tanto a vosotros mismos como a todas las personas que habéis conocido en el camino. Un ejemplo de ello es el desarrollo artístico del álbum, a cargo de Boa Mistura. ¿Cómo os conocisteis?, ¿cómo surgió esta colaboración?

David: Es tal y como lo comentas. En las giras conoces a mucha gente, no solo músicos, sino también personas especiales que se quedan contigo y a quienes vuelves a ver cuándo regresas a esos lugares. Con Boa coincidimos en la Feria del Libro de Guadalajara, México, en 2017, ya que Madrid era la ciudad invitada y viajamos para promocionarla. Nos enseñaron un trabajo que estaban realizando en un barrio de la periferia de Guadalajara y nos pareció fantástico. A partir de ahí surgió la idea de colaborar con ellos. Les enseñamos el disco hace un año, se pusieron manos a la obra, y todo ese esfuerzo ha dado como resultado esta portada y esta edición de colección. Y es que los discos no solo se escuchan, también se ven y se tocan.

Hace unos meses, el día que anunciasteis que ibais a publicar este disco, también comentasteis que una vez que terminen los conciertos que tenéis programados durante el verano, vais a tomaros un descanso hasta el 2026. ¿Qué os ha llevado a tomar esta decisión?

Guille: Nos encontrábamos en un momento crucial, no solo desde el punto de vista artístico, sino también personal. Sentíamos que era necesario bajar el ritmo. Después de llenar un estadio y concluir una gira increíble, llegó un momento en el que ya no nos motivaba seguir por ese mismo camino. Ahora nos sentimos más cómodos trabajando a menor escala, de manera más controlada.

En la música, cada lanzamiento implica meses de preparación. Llegó un momento en el que nos preguntamos: ¿Qué pasaría si simplemente lanzamos una canción y ya está?; ¿Por qué es necesario tanta parafernalia para compartirla con el público?, ¿no es suficiente una buena canción, bien hecha, bien grabada, bien producida y terminada?

Estamos todos atrapados en la dinámica del «más, más», y todo tiene que ser instantáneo. Eso tiene sus momentos que te hacen crecer y está genial, pero en una carrera larga como la nuestra, uno puede permitirse decir: «Bueno, en lugar de seguir por la autopista, voy a salirme un poco y voy a ir más lento, pero por un camino que hoy en día creo que voy a disfrutar más». Eso no significa que sea mejor o peor, o que no volvamos a hacer lo mismo en el futuro. Las bandas tienen que escucharse a sí mismas, ser coherentes con su presente y con cómo se sienten, si no revientan.

Para nosotros, después del éxito que ha sido «Cable a Tierra», nos parecía que lo más honesto y lo que más íbamos a disfrutar era un lanzamiento de estas características. Es cierto que nos enfrentamos a mucha gente que nos decía: «Eso es tirar una canción». Llegamos incluso a un punto en que decíamos: «Bueno, vamos a ver qué pasa». Todo el mundo dice que tienes que hacer las cosas de una determinada manera, pero ¿qué pasa si no las haces así?

Es innegable que vivimos en un sistema cada vez más turbocapitalizado, donde todo parece tener que ser para ayer. Este tema lo traté hace unos meses con Gorka Urbizu cuando publicó su nuevo álbum (Hasiera Bat) sin ningún tipo de promoción. Desde mi punto de vista, uno de los discos del año.

Guille: Lo cierto es que nunca se sabe. Nosotros nos sentimos en una situación muy especial. El simple hecho de decir «vamos a parar un año y pico» es un privilegio evidente. Mucha gente no puede hacerlo. Descansar un año es algo que muy poca gente puede permitirse, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Parece que si dejas de estar presente, los oyentes te van a olvidar. Ese es el miedo que muchos artistas tienen. No dejes de hacer lo que haces por miedo a ser olvidado, porque eso es solo eso: miedo.

Pongamos un ejemplo: los algoritmos. Tenemos el caso de una banda como Alcalá Norte, que ha sido el hype de los últimos meses y cuya red social de referencia, donde están generando ruido, es Twitter. En una discográfica, te dirían que te centres en Instagram o TikTok, argumentando que lo otro es más adecuado para polémicas o periodismo. Pero hacer las cosas de otra manera, a veces si es lo que te pide el cuerpo y lo haces bien y eres honesto, te puede ir bien.

¿Por qué habéis decidido tomar un descanso hasta 2026 en lugar de optar por un paro indefinido?

Jorchy: Hay que pagar la hipoteca. Cuando decidimos que necesitábamos un descanso no era el día del comunicado, venía de atrás. De hecho, esta gira debería haber acabado antes, fue una decisión por darle un espacio a este nuevo disco.

David: También es el tiempo que tenemos.

Guille: De nosotros también depende mucha gente. Las cosas hay que planificarlas, y si queremos volver a contar con todo el equipo que está trabajando con nosotros, tienen que saber que el parón tiene una fecha. Esa es nuestra intención, por eso quisimos marcar esa fecha del 2026.

Una temporada que también os permitirá estar más cerca de vuestros familiares o amigos. Aun así, vuestro conjunto siempre ha sabido marcar los límites, optando por una buena conciliación familiar.

Guille: Tenemos la suerte de poder tomarnos el día libre porque es el cumpleaños de mi hijo/hija. Este es uno de los puntos que más te hacen sentir que tú eres quien lleva las riendas de tu carrera, y no al revés. Si hay una fecha señalada y estamos fuera, es inevitable que nos perdamos algunas cosas, como les sucede a todas las personas que se levantan a las 5 de la mañana. Sin embargo, sabemos establecer límites personales claros en medio de todo el ajetreo para proteger lo que realmente es importante.

Jorchy: La música te brinda una perspectiva diferente de cómo vivir las cosas. Algunos amigos míos salen de casa a las siete de la mañana y regresan a las nueve de la noche, lo que les deja menos tiempo para la conciliación familiar que el que yo puedo tener. En mi caso, por ejemplo, puedo ver a mis padres casi cuando quiera. Los fines de semana, en las fechas que socialmente son importantes, es posible que esté fuera de casa algunas veces, pero el día a día es fundamental para mí. Nos encontramos en una posición vital privilegiada gracias a la banda, que nos ha brindado esta posibilidad. Somos afortunados de tener una conciliación familiar bastante sólida.

Guille: Pensamos en cantidad, no en calidad. Lo importante cuando estás con tu familia es estar presente, sean diez horas o dos. Vivimos un momento difícil porque estamos enganchados a los móviles y al teletrabajo, lo que dificulta estar donde se debe y concentrarse. Hay quienes pasan tiempo con su familia, pero pensando en otra cosa. Nosotros intentamos aprovechar al máximo el tiempo que pasamos juntos, que es mucho más de lo que parece. Controlamos las giras y ahora tenemos más facilidad para viajar, lo que hace que todo sea más llevadero. El tiempo que estamos con la banda lo dedicamos por completo a ella, y los momentos de desconexión son casi sagrados. Se respeta ese tiempo de descanso que la gente no conoce o no ve, y que forma parte de nuestra vida privada.

Es interesante notar cómo vuestra situación actual es el resultado del proceso de independencia que siempre habéis mantenido como banda. Como hemos visto en la historia, otras grandes bandas y artistas han sido coaccionados por impulsos externos, como las presiones de las grandes discográficas, lo que ha llevado a comprometer su autonomía artística.

Jorchy: No creo que tenga que ver tanto con las multinacionales, sino con la conciencia de cada uno. Podríamos seguir girando y ganando más dinero, pero yo creo que tiene que ver más con el respeto que tenemos entre nosotros, por nuestra propia vida y la de nuestros compañeros. Ser consciente de que tenemos un equipo que también depende de nuestro trabajo y saber poner límites para seguir creciendo sin desprendernos de nuestra vida en busca del éxito.

Si firmas por X discos, pues tienes que sacarlos, pero te distribuyes. La industria ha cambiado mucho. ¿Taylor Swift necesita hacer tanto? No lo sé, a lo mejor sí, pero no creo que sea su manager o discográfica la que la obligue. Hay un impulso muy difícil de frenar cuando algo es muy grande. Si a nosotros nos cuesta, no me quiero imaginar a esta artista. Forma parte de una madurez de banda, personal y de saber dónde está tu ambición y dónde pones la energía.

Próximos conciertos de Vetusta Morla

