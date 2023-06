‘I Inside The Old I Dying’, nuevo adelanto de PJ Harvey

PJ Harvey vuelve el próximo 7 de julio con I Inside the Old Year Dying. El sucesor de The Hope-Six Demolition Project (2016) ha sido grabado con sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood, y construye un universo sonoro ubicado de alguna manera en un espacio entre los opuestos de la vida y entre la historia reciente y el pasado antiguo. Esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, se anuncia que contendrá un tono profundamente edificante y redentor.

Tras «A Child’s Question, August» llega un nuevo tema, «Esta delicada y hermosa canción se nos escapó hasta el último día en el estudio. Durante las cinco semanas anteriores habíamos intentado capturarla en varias ocasiones y habíamos fracasado, pero entonces John reinventó la sensación del patrón de la guitarra. Mientras realizaba una demostración en la sala de control, Flood me dio un micrófono y pulsó el botón de grabación, y yo me senté junto a John para intentar cantar. El resultado logra captar de alguna manera el anhelo etéreo y melancólico que buscábamos transmitir.

En la letra, todos esperan la reaparición del salvador: todos y todo anticipan la llegada de esta figura de amor y transformación.

Hay una sensación de anhelo, despertar sexual y trascender de un reino a otro: de niño a adulto, de la vida a la muerte y a lo eterno«.

Escucha ‘I Inside The Old I Dying’ de PJ Harvey