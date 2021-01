IDLES estrenan el vídeo de ‘Reigns’

DLES publicaban el pasado otoño su nuevo álbum, Ultra Mono (considerado por nuestra publicación uno de los mejores álbumes internacionales de 2020).

El tercer álbum de los británicos les consagra con una de las formaciones más en forma de la actualidad, un disco heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras, tal como nos tienen acostumbrados desde que en 2017 publicaran su debut, Brutalism.

Ahora llega un nuevo sencillo, “Reigns”, que viene acompañado de un impactante videoclip.

La continuación del exitoso Joy As An Act Of Resistance (Partisan, 18) hará que IDLES nos visiten esta primavera, concretamente el martes 8 de junio de 2021 en la sala La Riviera de Madrid. Las entradas para este concierto están a la venta en www.lasttour.net.