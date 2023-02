Interpol (Sala La Riviera) Madrid 20/02/23

Interpol mantienen una vigencia que les sitúa un peldaño por encima de la mayoría de artistas de su estilo surgidos a principios de siglo. En dos décadas han tenido sus altibajos, pero por lo constatado en sus últimas entregas, ellos siguen siendo una formación de presente y con futuro.

Su primera gira por salas por nuestro país desde 2017 (han pasado por DCODE y Primavera Sound en dos ocasiones) les trae a presentar el interesante The Other Side Of Make-Believe (Matador, 2022), álbum en el que afianzaron su estatus tras el convincente Marauder (Matador, 2018). Precedidos por el dúo norteamericano Water For Your Eyes que durante algo más de media hora dieron cuenta de su personal planteamiento a base de samples, la guitarra de Nate Amos y las voces de Rachel Brown, se mostraron tan sobrios como convincentes, ofreciendo un recorrido por su discografía con notable presencia de su primera etapa.

El piano y la cadencia de «Toni» abrían fuego para levantar al público a las primeras de cambio con la sacudida de «Evil», una tónica que se mantuvo durante todo el concierto; que lo mismo regresaba a su último disco con la melódica «Fables», que volvía a retroceder en el tiempo para regalarnos otra doble ración de Antics (EMI, 2004) con «C’mere» y «Narc». Moviéndose entre claroscuros, alternaban la profunda voz y las presentaciones de cada tema en el perfecto español de Paul Banks (quien recordó sus años en Madrid), con la guitarra ondulante del elegante Daniel Kessler y la poderosa batería de Sam Fogarino, apoyados por el bajista Brad Truax y el teclista Bradon Curtis, que daban la suficiente solidez a un sonido que sorprendió tratándose de una sala con habituales deficiencias.

Las brumas de «Into the Night» y «Pioneer to the Falls» se disiparon con el post-punk afilado de «Obstacle 1», primera parada en su debut, del que sonarían más tarde una portentosa y oscurísima «Roland» y las distorsiones de otro de los momentos de la noche, «The New». Cabalgaron sobre «Passenger» y «Rest My Chemistry» y le cantaron a las relaciones abocadas al fracaso en «If You Really Love Nothing», para cerrar con otro de sus hitos, la grandiosa «Slow Hands». El único tema que escuchamos de su discreto álbum homónimo Interpol, «Lights», abrió un bis en el que también interpretarían la apesadumbrada «No I in Threesome», para culminar con la esperada «Not Even Jail».

Vivimos un concierto impecable, en el que alternaron todas las caras que han ido construyendo ese reconocible prisma por el que llevan transitando más de 20 años.

Fotos Interpol: Manuel Pinazo