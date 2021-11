Jack White anuncia que publicará dos discos en 2022

Jack White ha anunciado dos nuevos álbumes de estudio que publicará el próximo 2022. El exlíder de The White Stripes regresó el mes pasado con “Taking Me Back”, su primer sencillo en solitario en tres años, el primer material tras el curioso Boarding House Reach (Third Man/XL Recordings/Everlasting Popstock, 2018)

Su cuarto álbum Fear Of The Dawn llegará el próximo 8 de abril y unos meses más tardes, el 22 de julio publicará otro álbum llamado Entering Heaven Alive. En total 23 canciones nuevas del artista norteamericano, que puedes consultar a continuación.

Estas serán las canciones de los dos nuevos discos de Jack White

Fear Of The Dawn:

1. ‘Taking Me Back’

2. ‘Fear Of The Dawn’

3. ‘The White Raven’

4. ‘Hi-De-Ho (W/ Q-TIP)’

5. ‘Eosophobia’

6. ‘Into The Twilight’

7. ‘Dusk’

8. ‘What’s The Trick?’

9. ‘That Was Then (This Is Now)’

10. ‘Eosophobia (Reprise)’

11. ‘Morning, Noon And Night’

12. ‘Shedding My Velvet’

Entering Heaven Alive:

1. ‘A Tip From You To Me’

2. ‘All Along The Way’

3. ‘Help Me Along’

4. ‘Love Is Selfish’

5. ‘I’ve Got You Surrounded (With My Love)’

6. ‘Queen Of The Bees’

7. ‘A Tree On Fire From Within’

8. ‘If I Die Tomorrow’

9. ‘Please God, Don’t Tell Anyone’

10. ‘A Madman From Manhattan’

11. ‘Taking Me Back (Gently)’

Junto con el anuncio de estos dos nuevos lanzamientos, llega el vídeo oficial para la canción “Taking Me Back”, dirigido por el propio Jack White.