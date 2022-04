‘La época heroica’ de Julio Ruiz: Encuentros con Siouxsie

Si leísteis el previo de intenciones os podéis saltar estas líneas. Si no es así, he aquí la advertencia de que lo que empieza a publicarse aquí cada mes en Muzikalia no es un artículo sesudo y desmenuzado sobre las andanzas del músico que toque (¡anda que no hay libros enciclopédicos y obras completas de todo lo que ha traído la música popular en las últimas ocho décadas!) y sí un coleccionable de anécdotas por mi larga andadura delante del micrófono con mi programa de toda la vida.

Dicho quedó y escrito que el jefe Manuel Pinazo y yo coincidimos en haber ejercido y ejercer aún de fans de Siouxsie y que podría ser un buen punto de arranque de esta sección. ¿algún motivo? Ninguno en concreto o… sí, porque en unos días cumple los 65 años (edad de jubilación, por ejemplo en España).

Aún recuerdo la buenísima acogida a un especial que la dediqué soplándole las velas hace dos años porque unos días antes había cumplido años (nació el 23 de mayo de 1957). Y aproveché para tirar del rico archivo de RNE (por ahí tenéis el enlace del programa del 1 de junio de 2020) y sacar de nuevo al aire el sonido de dos conciertos aquí: el primero primero de todos del 23 de abril de 1979 (aún no había Radio 3 y lo grabó RNE) y el 18 de octubre de 1991 (lo sirvió Radio 4 y soy yo el comentarista de la jugada). Lamentablemente entre medias pasó por Rock Ola pero no hay documento de audio aunque sé que en aquellos tiempos desde la cabina de la sala del local emblemático hasta incluso se grababa imagen. Lo último último fue su presencia en el FIB de Benicassim.

Pero vayamos por orden y contando detalles de cada una de esas veces en que Siouxsie estuvo muy cerca de nosotros.

Teatro Barceló de Madrid al lado del metro de Tribunal.en Madrid. A Siouxsie and the Banshees a quienes intentaban introducir en España desde el sello Polydor les buscaron unos teloneros maqueteros de aquí también emparentados con los nuevos sonidos pre-80´s, aunque fueran teóricamente de targets de tribus urbanas distintas. Porque Siouxsie and the Banshees y Nacha Pop poco tenían que ver. Antonio, Nacho y compañía apenas tocaron media hora y algunas de las canciones de aquel set list nunca llegaron a salir en su estreno en disco que les grabaría Hispavox que no con quienes hicieron las demos.



Por entonces en algunos de los programas de las FMs de Madrid desgastábamos el “Hong Kong garden” que había sido su tarjeta promocional en un single precioso de portada desplegable, Claro que intentamos hacerles entrevista pero no pudo ser porque tenían la agenda muy apretada, aunque gente que iba de oyente al programa que se hacía desde la calle Juan Bravo les siguieron y persiguieron y hasta charlaron con ellos en la visita turística al Retiro.

Ese primer concierto llega cuando apenas tenían publicado The Scream y meses después saldría Join Hands por lo que su set list se nutriría del álbum conocido y algo del que estaba por llegar cerrando con una versión del “Helter skelter” de The Beatles. Y en un recinto de butacas medio sentados, medio de pie. Yo estaba en el margen derecho de la sala.

Sala Rock Ola. Había abierto año y medio antes. Dos días (29 y 30 de octubre de 1982) con Siouxsie and The Banshees. Estuvimos en los dos conciertos con setlists idénticos, claro. Y con el quinto álbum A kiss in the dreamhouse en puertas y con una segunda alineación titular potente ya más que afianzada con Severin, McGeoch y Budgie, que ya lo era desde Kaleidoscope.



Y aquí sí que hubo entrevista. Y con anécdota algo triste. Acabado el programa en la cafetería de abajo nos tomamos algo y John McGeoch no paraba de pedirse (y beberse) copas de coñac (de 103 para ser más exactos) y Siouxsie se las quitaba y las apartaba o se las bebía ella cuando no se daba cuenta. Años después nos enteramos de la muerte del músico fundamental en Magazine o Visage o en los propios Banshees debido al alcoholismo.

Por cierto me quedé tan impactado con el momento de forma de la banda que intenté repetir en Londres a finales de diciembre de ese año aprovechando que estaba por allí pero parece ser que la comunicación de su sello no llegó al guarda vallas que tenía la guest list en el Hammersmith y me tuve que dar media vuelta.

Pabellón de Deportes del Real Madrid. 18 de octubre de 1991. Tiempos del Superstition con traje amarillo en la portada. Transmisión en directo por Radio 4. Cómo sonó “The last beat on my heart” para arrancar. O luego el “Peek-a-boo”. Fueron dieciséis canciones más cuatro bises acabando con “Spellbound” y haciendo otra de las versiones (“Dear prudence”) de su repertorio y de los Beatles. De teloneros ejercieron The Blue Aeroplanes de Bristol.

Acabado el concierto (me acompañó Tanis Jabalina) nos fuimos a la sala Morocco donde estuvimos charlando largo rato en una mesa son Alaska, Siouxsie y Budgie.

A ese doble cartel (ellos lo abrían) me referí en la charla con Gerard Langley en 2014 cuando vino con su banda The Blue Aeroplanes a tocar a La Boite y en la g.a.t.o. para la posteridad me dejaron la maravilla de aquellos tiempos (1990) “Jacket hangs”.

Y la última vez de Siouxsie fue en un concierto de su disco en solitario y grandes éxitos (“Israel”, “Happy house”, “Christine”, “Hong Kong garden”…) no muy largo en el FIB de julio de 2008.

PD. Mientras escribía esta episodio de la época heroica le he dado al RTVE Play y he escuchado ese especial. Puede ser perfecto complemento a lo que os acabo de contar.