La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir las canciones que forman nuestra PlayList Emergente de esta semana. Una lista semanal que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Strange Frequency, Ey Aha, Pleens, Marina Laspiur, mariagrep, Islandia Nunca Quema y Invisible Thread.

Strange Frequency – 3:33

Strange Frequency es un dúo formado por los músicos y productores Xavier García (Bajo, Voz, Synth) y Sergi Marrone (Guitarra, Voz, Synth). En su música fusionan el pop indie con ritmos funk y elementos electrónicos. Su último sencillo, publicado a principios de este mes, es “3:33”. Remezclada por Genaro Mosquera y remasterizada en Sterling Sound, la canción se inspira en la llamada “hora del diablo” para referirse a la relación entre una persona y sus propios demonios.

Ey Aha – Solo

Ey Aha es una banda de pop-rock independiente procedente de Guadalajara, México, que ya ha pasado en alguna que otra ocasión por nuestra PlayList Emergente. Hoy les traemos de vuelta a nuestra lista con nuevo sencillo, publicado el pasado mes de febrero, titulado “Solo”. Una canción elegante y pegadiza, tal como acostumbra a hacer el grupo, que habla sobre cómo se puede regresar a donde fuiste feliz por medio de recuerdos sin necesidad de depender de otra persona.

Pleens – Sota, caballo, rey (huyes otra vez)

Pleens es un trío madrileño formado por Juan Cascón (guitarra, voz principal, sintetizadores), Sofía Cortés (bajo, coros) y Marcos Ruiz (batería, coros). A finales de 2020 publicaron su último sencillo hasta la fecha, “Torres blancas / Asfalto”, del cual nos hicimos eco en nuestra PlayList Emergente. Después de casi año y medio volvemos a saber del grupo con un nuevo tema, “Sota, caballo, rey (huyes otra vez)”, adelanto del que será su primer álbum.

Marina Laspiur – Amor superpop

Marina Laspiur es una artista multidisciplinar originaria de Euskadi pero residente en Madrid. Hace unas semanas publicó su sencillo “Amor superpop”, una canción inspirada en todo el imaginario referente de los años 90s/00s que busca poner en valor el amor, pero no el romántico sino el que profesamos a nuestra familia y amistades cercanas. El vídeo también rinde tributo a décadas pasadas comparándolas con la época actual.

mariagrep – Parpadeando

mariagrep es una joven artista compostelana residente en Madrid. Desde hace unos meses ha ido lanzando varios sencillos con los que nos viene anticipando su próximo álbum. El último de ellos es “Parpadeando”, una canción redonda que recuerda a los hits de Avril Lavigne, The Veronicas o Simple Plan añadiendo a la coctelera pop algunos toques de música urbana. La producción ha estado a cargo de Carreño y el vídeo lo ha dirigido la propia mariagrep junto a Diego Valiente y Maneldart.

Islandia Nunca Quema – Elgin Baylor

Islandia Nunca Quema es un grupo formado en 2009 que publicó su primer y único disco hasta ahora a finales de 2014. En 2020 participaron en el disco homenaje a Vic Chesnutt que lanzó No Aloha Records, sello que editará también su segundo LP, homónimo, que verá la luz en breve. Como adelanto, en su página de Bandcamp puede escucharse “Elgin Baylor”, canción que toma su nombre de un jugador de los Lakers que obtuvo varios récords de anotación pero se retiró sin ganar el preciado anillo.

Islandia nunca quema (PRÓXIMAMENTE) by Islandia Nunca Quema Invisible Thread – Can I be me just for a minute?

Invisible Thread es una banda chilena formada en 2019 y liderada por dos estudiante de música, Gabriel Vargas y Vicente Tobar. Hace unas semanas publicaron su primer sencillo, “Can i be me just for a minute?”. Una canción introspectiva que sus autores definen como “casi un psicoanálisis” pero con una melodía pegadiza y elegante instrumentación. En su grabación también han participado Nicolás Herrera (batería), Bárbara Aravena (piano) e Ivana Díaz (voz). Con Invisible Thread y su primer sencillo despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!