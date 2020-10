Romy de The xx debuta en solitario

Romy publica su single debut en solitario “Lifetime”. Compuesta y grabada en Londres durante la cuarentena, “Lifetime” es una canción sobre el sueño de reunirse con amigos, familia y con aquellos a los que queremos, capturando la euforia por poder reunirnos nuevamente. Es un tema despreocupado y desinhibido, en el que se sumerge en esa posibilidad, con lo que trata, según sus palabras de “estar totalmente presente en el momento y celebrándolo”.

“Lifetime” combina el amor de Romy por esa música de club basada en el anhelo, en lo emocional, que acaba convirtiéndose en intemporal. Además de haber coescrito los tres álbumes más aclamados de su grupo, The xx, también ha compuesto para artistas como Mark Ronson, Jehnny Beth, Benny Blanco y Dua Lipa (incluyendo su hit ganador de un GRAMMY, “Electricity”). Al mismo tiempo que se dedicaba a perfeccionar su composición, Romy ha desarrollado una floreciente carrera como DJ. Pincha desde los 17 años (cuando consiguió su primer trabajo poniendo temas en un club gay de Soho), pero en los últimos doce meses su pasión se ha vuelto a prender, con actuaciones en el Homobloc de Manchester, en el Club to Club de Turín y cerrando el Pride Inside for Amnesty de este año. También ha sido una contribuyente clave de la serie de BBC Radio 1 Residency de 2019.

Estos dos intereses musicales se unen en “Lifetime”, un estimulante tema de pop cálido con influencias del club. Sin embargo, está aún lejos de la efervescente sesión de clásicos club, house de Ibiza y trance que Romy permitió intuir a través de su íntimo set en Instagram a comienzos de este año, pero es sin duda el principio de una transición en esa dirección. Producido con Fred again.. y Marta Salogni, es un momento de escapismo durante estos tiempos difíciles.

“Lifetime” llega en compañía de un lyric video creado por el diseñador Patrick Savile y el animador Connor Campbell.