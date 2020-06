Jehnny Beth – To Love Is To Live (2LOLO7 Music / Music As Usual)

Cuatro años después del último disco de Savages, el más que recomendable Adore Life (2016), su vocalista Jehnny Beth decide iniciar una carrera en solitario en paralelo a la de su banda, quienes nos prometen nuevas canciones para un futuro esperemos no muy lejano.

To Love Is To Live, debut de la vocalista francesa, es una de las sorpresas de la temporada. Una obra catártica, inspirada por la muerte de David Bowie que reflexiona sobre lo que supone estar vivo y que incluye una nómina de invitados que dan lustre a un conjunto ya de por sí embriagador. Grabado en Los Angeles, Londres y París, cuenta con productores de renombre como Flood (Depeche Mode, U2), Atticus Ross (Nine Inch Nails) o su compañero habitual Johnny Hostile (Savages), quienes han sabido sacar jugo a una de las personalidades con más talento y proyección de los últimos tiempos.

El disco de Jehnny Beth explora nuevos caminos más allá de los conocidos junto a sus compañeras. La sombra de Siouxsie sigue estando presente en su portentoso timbre vocal, aquí arropado por ambientes oscuros y electrónicos, que conviven con pasajes en los que cabe la dulzura o desatados arrebatos abrasivos, como el que muestra en “How Could You”, con la compañía de Joe Talbot de IDLES.

Desde su apertura con la cinematográfica “I Am”, en la que nos advierte “Soy joven e inocente, pero me estoy quemando por dentro”, las intenciones de Beth van haciéndonos viajar entre los aires industriales de “Innocence”, la desarmante sensualidad de “Flower” o esa maravilla que es “I’m The Man”, en la que la mano de Atticus Ross está muy presente. Otra de las cimas del álbum es “Heroine” con su adictiva y poliédrica complejidad, que choca con momentos como “The Rooms” y “French Countryside”, en las que saca su lado más delicado, apoyándose en un piano. Pero esa delicadeza es tan solo un espejismo, el cierre de “Human”, nos devuelve a la realidad con un claustrofóbico viaje apoyado en saxos desordenados y cuerdas dolientes, que nos deja ávidos de repetir el la jugada una y otra vez.

Con su notable disco, Beth nos cautiva y nos revuelve por dentro, mostrándonos que lo que la vida nos ofrece no siempre es idílico. Todo un logro en estos tiempos tan vacuos como inciertos.

Escucha Jehnny Beth – To Love Is To Live