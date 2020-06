The Flaming Lips nos enseñan cómo dar conciertos con distancia social

Quienes hayan asistido a algún concierto de The Flaming Lips en los últimos tiempos habrán visto que es toda una experiencia no solo auditiva, sino visual. Los de Wayne Coyne son muy dados al espectáculo y muchas veces hemos podido verle metido en una bola surfeando entre el público.

The Flaming Lips tenían la respuesta a cómo resolver los problemas de los conciertos con distancia social. Simplemente echad un ojo a cómo una vez más aportan su vanguardista forma de ver el rock en su reciente aparición en el programa Late Show de Stephen Colbert, donde estuvieron interpretando su “Race For The Prize”, ese clásico de 1999 que se incluía en su celebrado The Soft Bulletin.

Te recordamos que el pasado año The Flaming Lips sorprendieron lanzando King’s Mouth: Music and Songs, un trabajo inspirado en la instalación artística que su líder montó en 2015. Un disco que llegó en una tirada limitada, que incluía narraciones a cargo de Mick Jones (The Clash).