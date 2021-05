Joana Serrat presenta el tercer y último avance de su nuevo disco

Después de publicar en los últimos meses los sencillos “Pictures” y “You’re with me everywhere I go“, Joana Serrat lanza un tercer adelanto de su inminente nuevo disco. Se trata de “Demons”, y será el último avance de Hardcore From The Heart, que así se llamará el álbum.

“Demons” ha sido producido por el ganador de un Grammy Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, Alan Vega) y masterizado por la ingeniera Heba Kadry (Slowdive, Beach House, Future Islands). En él participan músicos que provienen de las bandas Midlake y Mercury Rev, así como otros músicos que acompañan a artistas como Rufus Wainwright, St. Vincent, Sharon Van Etten y John Grant entre otros.

Hardcore From The Heart, el quinto álbum de Joana Serrat, saldrá a la venta el 11 de junio para todo el mundo a través del sello británico Loose bajo licencia exclusiva de Great Canyon Records. Puede ya reservarse una copia en CD y vinilo dorado en edición limitada en este enlace. Semanas antes de su publicación, la prestigiosa revista británica Uncut ha puntuado el disco con un 9 sobre 10, incluyéndolo en su sección de “Revelaciones” y añadiendo una canción en el CD recopilatorio mensual que acompaña a la revista.

A continuación puedes escuchar “Demons”, el nuevo sencillo de Joana Serrat.

(la foto de Joana Serrat es obra de Andrea Font)

