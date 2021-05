Conoce las propuestas musicales chilenas y taiwanesas del Primavera Pro

El Primavera Pro 2021 se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en Barcelona con una programación híbrida que fusiona el formato online con el presencial, que tendrá lugar en el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona). Serán actuaciones gratuitas junto a interesantes conversaciones con profesionales del sector musical. Entre dichas actuaciones musicales habrá, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, una delegación chilena y otra taiwanesa que hoy te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día.

CHILE

La delegación chilena, veterana ya en el Primavera Pro, participa esta vez bajo el alero de la iniciativa Chilemúsica, una marca sectorial que promueva la música de Chile en el extranjero. Los tres proyectos musicales que presentarán en esta duodécima edición son el pop experimental clasicista de I.O., el crossover de pop urbano de Oddó y el post-rock instrumental atmosférico de La Ciencia Simple.

I.O.

I.O. son las siglas de Isadora O’Ryan, una chelista y cantante oriunda de Santiago de Chile. I.O. tiene formación clásica pero también se interesa por la electrónica y el jazz, además de por diversos estilos de música popular y de experimentación sonora. Ha participado en formaciones como Xatarra o Los Tristes antes de aventurarse en solitario con su nuevo proyecto. Como I.O. ha debutado con el largo Ciénaga: un álbum compuesto durante su residencia en Ecuador, lanzado al mercado por el prestigioso y arriesgado sello chileno 11:11 en marzo de 2020, y que tuvo su réplica en diciembre como Ciénaga (Remixes), con 10 remezclas a cargo de gente como Entrópica, Pol del Sur, Jim Hast, Nico Rosenberg o Enrique Vela. La fusión entre arreglos electrónicos y clásicos dan forma a un pop tan personal como experimental que se nutre de la diversidad de estilos y de la confluencia entre chelo y voz, con una narrativa a medio camino entre la montaña, la neblina y el páramo. Un ejercicio de ensoñación, introspección y exploración personal que podría ser la respuesta chilena, en las antípodas, de la danesa Agnes Obel. Para sus presentaciones en directo, además, cuenta con la colaboración del ensamble Xatarra.

Facebook Instagram Canal oficial de YouTube Spotify

LA CIENCIA SIMPLE

La Ciencia Simple es una banda chilena de post rock referente del género en su país y en Latinoamérica en general. Hasta la fecha han publicado tres álbumes, desde 2015, y se encuentran preparando un cuarto disco. Se les compara con bandas como Explosions in the Sky, Mono o Yndi Halda, y han compartido escenario con formaciones como Swans, Tortoise o And So I Watch You From Afar, girando con éxito por Europa (2017), México (2019) y Argentina (2018). Destacan por una interesante mezcla entre estructuras progresivas polirrítmicas y capas ambientales etéreas, construyendo sólidas atmosferas hipnóticas y relatos de carácter dramático sin decir una sola palabra. Además, recientemente han musicalizado fragmentos de la emblemática película Stalker, obra de culto del director ruso Andréi Tarkovsky, y han publicado un relato audiovisual titulado Transiente, donde la banda explora el contraste entre el efímero instante de la interpretación y el lento proceso de degradación que sobrepuja la constitución material misma del lugar en el que se registró.

Facebook Instagram Twitter Canal oficial de YouTube Spotify

ODDÓ

Oddó es un beat maker, cantante, compositor, bajista y en general un artista crossover que redefine el pop como un estilo móvil y evolutivo. En su música hay influencias de estilos como el rock o el pop electrónico, pero también del trap o el reggaeton. Hasta ahora ha publicado tres álbumes: Déjame dormir (2009), Démonos el tiempo (2014) y Mala Suerte (2017). Desde su debut en 2009 se ha consolidado como uno de los músicos más atractivos de su generación, y se ha presentado en importantes escenarios en Chile y en México como Lollapalooza Chile, Pulsar, M Fest, Festival Santiago a Mil, Festival Marvin. Para sus canciones ha realizado colaboraciones con artistas como Li Saumet (Bomba Estereo), Cecilia Amenábar, Bronyo Yotte y Camileazy. En paralelo, también ha desarrollado una carrera como bajista con músicos como Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal y la banda Alamedas. Actualmente Oddó prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, que será editado por el sello América Media Records. Para esta nueva entrega, como siempre, el músico chileno mezclará elementos de la música latinoamericana y el pop, siempre con una elegancia y vocación bailable.

Facebook Instagram Canal de YouTube Spotify

TAIWÁN

La delegación taiwanesa llega a esta nueva edición del Primavera Pro con tres propuestas musicales de gran variedad: la experimentación entre lo clásico y lo electrónico de Go Go Machine Orchestra, el indiepop de raíz dreampopera de Huan Huan y el deathcore con tintes tradicionalistas de Flesh Juicer.

FLESH JUICER

Flesh Juicer es una banda formada en 2006, aunque no debutaron en disco hasta 2018 cuando publicaron Fairy Tales of The Ocean Deep. Este año ha visto la luz su segundo álbum, Golden Bro. Aunque en una primera escucha su música pueda parecer un sobreestimulante y ultravitaminado mejunje de elementos caóticos, lo cierto es que todo responde a un perfecto orden infernal metalero. Empezando por la máscara de cabeza de cerdo que viste su líder, en referencia a los carnavales religiosos ancestrales de Taiwán; siguiendo con el uso de instrumentos tradicionales como el suona, el gong, otras percusiones y también la escala pentatónica oriental; o el idioma tradicional taiwanés, con el que tratan temáticas sobre la cultura local y sus proverbiales convenciones sociales. Todo en Flesh Juicer nos conduce a los extremos más descarados y arriesgados del deathcore y el hardcore, donde exhiben su particularismo oriental a pleno pulmón.

Facebook Instagram Twitter Canal de YouTube Spotify

GO GO MACHINE ORCHESTRA

Antes de formar Go Go Machina Orchestra en la ciudad taiwanesa de Kaohsiung, en 2017, sus cuatro miembros estudiaron música en diferentes países. Pero, lejos de haber recogido de ellos elementos autóctonos para conformar un sonido multiétnico, la banda ha construido una identidad musical tan universal como particular y enigmática, entre el dadaísmo musical, el cubismo polirrítmico y el ambient más perturbador. Tang Ni-li (piano), Wang Pin-hsin (electrónica), Chung Bai-hsun (sintetizadores), Chen Li-wei (guitarras) y Lee Mao-Sung (percusión) beben a la vez del minimalismo de raíz clásica y de un tipo de electrónica de ensamble que repite y retuerce patrones rítmicos hasta volarnos la cabeza. El resultado es un sonido que pincha hasta el hueso nuestra psique como si fuera la banda sonora de un mal (réquiem por un) sueño, con ciertas derivas hacia el jazz y otras hacia el inquietante universo sonoro de las películas de John Carpenter. Las cinco canciones de su álbum de debut, TIME, publicado en 2019, podrían representar el paisaje sonoro de un subconsciente obsesivo pero de indudable buen gusto y formación musical. Un laberinto de sonido del que no es fácil salir indemne.

Facebook Instagram Canal de YouTube Spotify Página web

HUAN HUAN

En apenas tres años, en lo que va de sus dos primeros EPs en 2017 y 2019 a su álbum de debut, Water Can Go Anywhere, publicado el pasado mes de octubre, Huan Huan han dibujado una de las líneas de evolución clave de la música guitarrera anglosajona durante los 90. Si en Huan Huan y Charlie nos llegaban ecos de formaciones shoegazers como Lush, Pale Siants, Drop Nineteens o Asobi Seksu, para su debut en largo han calmado sus turbulentas aguas de lánguida distorsión para acomodarse en un indiepop de delicada factura, cercano a propuestas como las de Girls, Whitney o Girlpool, con leves trazas de dreampop e indiefolk de cuidadas texturas. Ningún ruidismo o efecto de pedal hace sombra ya a la aterciopelada y cándida voz de Coco Hsiao, que por momentos parece invitarnos a un paseo tranquilo por parques urbanos llenos de estanques con cisnes y nenúfares. Considerado como uno de los secretos mejor guardados de la escena indie de Taiwán, vienen de ser nominados en los premios Freshmusic 2021 dentro de la categoría de “mejores bandas nuevas”. Y tienen ya Europa en su punto de mira.

Facebook Twitter Instagram Canal de YouTube Spotify Página Web