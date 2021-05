Joana Serrat estrena el vídeo de ‘You’re With Me Everywhere I Go’

Ya queda menos para que Joana Serrat publique el que será su nuevo álbum. Como te venimos contando, el próximo 11 de junio llega a las tiendas Hardcore From The Heart, su quinto álbum y el primero en cuatro años, desde que entregara Dripping Springs, un disco que será editado a través de la discográfica inglesa Loose, bajo licencia de Great Canyon Records. Disco en el que participan integrantes de las bandas Midlake y Mercury Rev, y músicos que acompañan a artistas como Rufus Wainwright, St. Vincent, Sharon Van Etten y John Grant entre otros.

Después de “Pictures“, Joana Serrat presentó “You’re With Me Everywhere I Go”, segundo avance de su nuevo álbum de estudio. Una canción producida por el ganador de un Grammy Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, Alan Vega) y masterizado por la ingeniera Heba Kadry (Slowdive, Beach House, Future Islands).

Según comenta la artista “esta canción representa una fantasía y es una huida en toda regla. El disco entero es un lamento por la pérdida. Los senderos que recorrí lidiando con este sentimiento fueron, la mayor parte del tiempo, amplios y desconocidos. Esta canción viene de allí, de ese lugar. Es solo una fantasía, la necesidad de tener otra vida para actuar sin ton ni son y sin que ello conlleve consecuencia alguna, sin perder lo que amo de mi vida real. Es un grito tratando de calmar mi (entonces) alma desdichada. A menudo, la evasión es la única medicina. Y la imaginación es una gran vía de escape de la realidad.“

Acerca del videoclip, Joana comenta que “Pol Fuentes tuvo esta idea de que yo recogiera a toda esa serie de amantes y me los llevara de paseo en coche. A la vez, había preparado en su estudio Lluerna, el set de una recepción de hotel donde yo tenía varios encuentros con desconocidos. En el proceso de montaje, Pol se dio cuenta de que tenía sentido construir una historia que mostrara un viaje emocional desde el caos hasta la estabilidad Para mí, el videoclip representa una lucha entre mis acciones y mis sentimientos en la búsqueda de una salida”.

Este es el vídeo de ‘You’re With Me Everywhere I Go’ de Joana Serrat