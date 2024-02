Johnny B. Zero publican versión acústica de «Abstracto»

La banda valenciana Johnny B. Zero publican hoy una versión acústica de «Abstracto», tema incluido en su último álbum No me Gusta el Rock And Roll (Actúa Music Entertainment, 2023). Esta revisión de «Abstracto» la convierte de un medio tiempo de indie rock en una canción neo folk con una atmósfera tranquila y un aire más romántico.

«Abstracto», en esta ocasión, está interpretada con acústica y voces en directo. Los coros los cantaron los hermanos Miguel Ángel Escrivá y Josemán Escrivá de Santero y los Muchachos.

A continuación puedes escuchar esta versión acústica que Johnny B. Zero han realizado de «Abstracto».

Próximos conciertos de Johnny B. Zero:

12 de abril · 16 Toneladas · Valencia

7 de junio · Café de la Palma · Madrid

(la foto de cabecera es obra de Alexandra Tesh)