Kae Tempest anuncia disco y avanza canción

Kae Tempest anuncia el lanzamiento de un nuevo trabajo, The Line Is A Curve que verá la luz el próximo 8 de abril.

La poetisa comenta que “‘The Line Is A Curve’ trata de dejarse llevar. De vergüenza, ansiedad, aislamiento y, en cambio, caer en la rendición. Abrazando la naturaleza cíclica del tiempo, el crecimiento, el amor”.

El disco contará con las contribuciones de Lianne La Havas, Kevin Abstract, ãssia, Grian Chatten y Confucious MC y viene anticipado por la canción “More Pressure”.

Escucha ‘More Pressure’ de Kae Tempest

Estas serán las canciones de ‘The Line Is A Curve’ de Kae Tempest

Cara A

1. Priority Boredom

2. I Saw Light (featuring Grian Chatten)

3. Nothing to Prove

4. No Prizes (featuring Lianne La Havas)

5. Salt Coast

6. Don’t You Ever

Cara B

1. These Are The Days

2. Smoking (featuring Confucius MC)

3. Water In The Rain (feat. ãssia)

4. Move

5. More Pressure (feat. Kevin Abstract)

6. Grace