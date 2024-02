Hinds vuelven cuatro años después con ‘Coffee’

Hinds están de vuelta cuatro años después de The Prettiest Curse (Lucky Number, 2020), el álbum más celebrado y cohesionado de su carrera que llegó en mitad de pandemia sin poder presentarse en condiciones. Por entonces te decíamos que nos sonaba a transición ya que «sus nuevos temas iban mucho más allá de ese característico garage pop juguetón que fueron dejándonos en Leave Me Alone (2015) y I Don’t Run (2018)» una evolución que ahora notamos en «Coffee».

El proyecto de Carlotta Cosials y Ana Perrote (la bajista Ade Martín y la batería Amber Grimbergen quedaron por el camino) presentan un tema pegadizo que aúna sus grandes virtudes y ha contado con la producción artística de Pete Robertson (The Vaccines, beabadoobee) y mezclado por Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg).



Sobre la canción comentan: «‘Coffee’ es un sincericidio, gritar la desagradable verdad tan alto como puedas sin vergüenza. Se trata de admitir todas las cosas que se supone que no te gustan o de hacer todas las cosas que se supone que no debes hacer. Es muy divertido cuando puedes ser totalmente sincero y callar esa vocecita en tu cabeza que te dice lo que debes o no debes hacer».

Llega junto a un videoclip dirigido y protagonizado por las propias Hinds, entre un taller mecánico y un parking, y en el que se pueden reconocer a varias compañeras artistas (desde La Meji, cantante de Menta; a Valdivia, Mira Paula o Ganges, entre otras)

Escucha ‘Coffee’ de Hinds