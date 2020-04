Michelle David & The Gospel Sessions – Vol. 4 (MDGS Records)

Supimos de la existencia de la banda holandesa Michelle David & The Gospel Sessions en 2018, cuando fueron una de las bandas de aquel país invitadas al BIME. Nos encantó su música caliente, sensible, un soul de vieja escuela con toques de jazz y afrobeat. En los Países Bajos eran entonces una de las grandes bandas emergentes, habían sacado tres álbumes, fueron nominados a un Premio Edison (una especie de Grammy holandés) y su reputación estaba creciendo como la espuma. Entonces a Michelle David le diagnosticaron un cáncer de pecho, lo cual, lógicamente provocó un parón inesperado en su carrera.

Por suerte, Michelle David parece haberse recuperado favorablemente, y de forma casi milagrosa el mismo año que empezó de manera desastrosa acabó con la banda en el estudio preparando su cuarto trabajo. Un álbum llamado Vol. 4 que ha visto la luz hace escasas semanas y que llega cargado de esas experiencias vitales que han marcado a su vocalista en los últimos meses. Michelle David & The Gospel Sessions nos muestran su más radical versatilidad en un disco cuya inspiración musical recoge influencias de medio mundo, desde el soul clásico al reagge y la música caribeña en general, desde el R&B hasta el la música africana. Las canciones se adornan con cuerdas, sintetizadores analógicos y todos los instrumentos con los que pueden arropar estas canciones de dolor y redención. Títulos como “Victory!”, “Don’t give up” o “Second chance” no dejan lugar a dudas sobre cuál es la temática principal de las canciones. Con ritmos más alegres, cercanos al calipso como en “Victory!”, con un regusto más ácido y suave como en “Second chance” o “Myshel”, abrazando sin complejos la música caribeña como en “Oh my my”, moviéndose entre el funk y el afrobeat en muchos de los temas, todo en este Vol. 4 desprende amor por la vida y alegría de sentir la sangre correr por las venas, sean cuales sean las circunstancias. Escucha “Good good good” y trata de no moverte durante sus tres minutos de duración. Si lo consigues, enhorabuena, pero pasa al siguiente tema: dudo que también resistas a “You are” y su perfecto diálogo entre guitarras y sección rítmica.

Un disco completo, que muestra la evolución de una banda que, superando las adversidades, ha pasado por todas las edades del soul y se muestra capaz de moverse con solvencia en todos sus registros.

Escucha Michelle David & The Gospel Sessions – Vol. 4