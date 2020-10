Keith Richards edita su concierto ‘Live at the Hollywood Palladium’ en formato de lujo

El 15 de diciembre de 1988, Keith Richards y su incomparable banda, The X-Pensive Winos, actuaron en el Hollywood Palladium. El penúltimo show, de una gira de 12 ciudades por Estados Unidos y una noche que la banda y el público nunca olvidarán. Ahora, BMG edita por primera vez este legendario concierto, disponible Deluxe box set de edición limitada, además de otros formatos como CD, 2LP vinilo y digital.

Keith Richards lidera a su banda de un modo apasionante a través de un clásico tras otro, incluidos sus emblemáticos temas en solitario “Take It So Hard” o “Make No Mistake”, hasta los clásicos de los Stones “Happy” y “Conexión”. Recuerda que tanto la Caja como el formato Digital incluyen 3 canciones inéditas “Little T&A”, “You Don’t Move Me” y el éxito escrito por Lennon-McCartney “I Wanna Be Your Man”.

“Quiero dar las gracias a los chicos de esta sensacional, loca banda. Son adorables. Lo sé”.

Keith había reunido a los músicos de esta banda (“The X-Pensive Winos”) a lo largo de 1987 y 1988 durante las sesiones de grabación del disco ‘Talk Is Cheap’. Para esta primera gira en solitario de Keith Richards, la formación estelar está compuesta por los mejores músicos del planeta: el guitarrista Waddy Wachtel (Everly Brothers, Fleetwood Mac, Linda Ronstandt, Stevie Nicks), el batería Steve Jordan (colaborador habitual de Keith y productor de su disco ‘Talk Is Cheap’), el bajista Charley Drayton, el teclista Ivan Neville(músico con los The Rolling Stones), la cantante Sarah Dash, y en el saxofón, el inimitable -ya fallecido- y gran colaborador de los Stones, Bobby Keys.

Super Deluxe Box Set:

El álbum remasterizado en Doble LP de 180 g

Vinilo de 10″ con 3 pistas inéditas (I Wanna Be Your Man, Little T&A, You Don’t Move Me) *Exclusivo solo en esta caja*

CD remasterizado del álbum original

DVD con la grabación original del concierto *Exclusivo solo en esta caja*

Libro de tapa dura de 40 páginas con el ensayo de David Fricke “The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard” en el que se incluye una nueva entrevista con Keith, además de numerosas fotografías inéditas y rarezas de los archivos personales de Keith

Reproducciones de materiales de archivo de la gira incluyendo:

Comunicado de prensa de la gira

Lista de canciones escrita a mano por Keith

Cartel del camerino de banda dibujado a mano

Itinerario del tour

Fotografías oficiales que se distribuyeron a la prensa

Entradas del concierto

Pases VIP y backstage

Púa Hollywood Palladium personalizada de Keith

Etiqueta y bolsa de vino promocional entregadas en la concierto. . . ¡y más!

Otros formatos disponibles: