Los Enemigos (La Riviera) Madrid 26/11/2021

La primera vez que vi a Los Enemigos en directo fue empezados los 90´s y si yo fuera de los que dicen eso de “me voló la cabeza”, diría que ese concierto lo hizo. El caso es que uno de mis acompañantes en aquel bolo estuvo esperando a la salida al grupo para que le firmasen la camiseta, Josele cogió un rotulador y le puso a este en la espalda: “Los Enemigos, Rock sin concesiones”. Desde entonces han pasado más de 25 años y Josele y los suyos se empeñan en ser eso, una banda de Rock sin concesiones, rock sin más. Josele lo decía claramente en la Riviera: “Hola, somos Los Enemigos, una banda de Rock”.

El concierto del pasado viernes 26 en la madrileña sala se antojaba especial, no solo porque Los Enemigos tocaban en su casa, también porque este concierto tendría que haber tenido lugar el pasado mes de marzo y se suspendió por lo que todos ya sabemos. Con entradas agotadas se presentaba el cuarteto, con unos veinte minutos de retraso sobre la hora prevista. “¡Hasta en eso son clásicos, que hacen esperar a sus fans, como antaño!”, le decía una chica, enfundada en la reconocible camiseta de la raspa, a su pareja.

Arrancaban con “Mar de sendas”, perteneciente a su último trabajo, Bestieza (Alkilo Discos 2020) que, dicho sea de paso, ha sido todo un golpe en la mesa por parte de Los Enemigos, quizás uno de los mejores trabajos de su vida. Eso muy pocas bandas lo pueden decir tras treinta y cinco años de carrera.

Seguían con “Septiembre”, con un sonido más apabullante que nunca, quizás en buena medida por la entrada en la banda de la guitarra de David Krahe, viejo conocido de los escenarios patrios en bandas como Corizonas, o también con el propio Josele en solitario. Así, iban lanzando clásicos, de manera certera y contagiados por un entusiasmado público que casi flotaba sobre la pista de la Riviera, al son de: “Señora”, “Vendaval”, “Me sobra carnaval”, hasta llegar a “Yo el rey”, en la que aquello ya parecía la mismísima secta de los davidianos dejándose llevar la religión del Rock.

Unas acertadísimas y sobrias luces habían acompañado al cuarteto sobre el escenario, hasta que sonaron los primeros acordes de “Brindis” y estas se tornaron en un torbellino estroboscópico, para enlazar con la segunda de la noche de Bestieza, “Menos que un perro”.

La voz de Fino Oyonarte cobraba protagonismo con “No se lo cuentes”, mientras caíamos en la cuenta de que la banda no había hecho ni una parada en la casi media hora de set. Rock and Roll en estado puro. Con la urgencia propia de los que llevan el veneno de esta música del demonio en las venas, sonaba “Esta mañana he vuelto al barrio”, que otra vez me hizo pensar que puede que estemos ante los mejores Enemigos en directo.

Llegaban así momentos más pausados, pero igual de disfrutables, con la tercera de la noche de Bestieza, “Sacrilegio Sideral”, en la que la banda fue arropada visualmente por proyecciones de la portada del disco, muy a juego con el color rosa de sus camisas. ¡Ah! iban uniformados, algo inédito hasta ahora – al menos que yo haya visto – en la formación.

Para entonces el bueno de Fino ya había agradecido al respetable por su apoyo incondicional, de manera sincera, sin artificios, como son ellos mismos, al tiempo que presentaba otro de sus clásicos atemporales: “Desde el jergón”.

“Señoras, señores, con ustedes Fino Oyonarte”, así presentaba Josele a su compañero para que de nuevo la voz de este fuera la protagonista en “Océano”.

Sin llegarnos a dar cuenta estábamos llegando casi al final y para eso nada mejor que un buen “John Wayne”, otro de los himnos de la banda, esta vez vigilados de cerca por una proyección del actor de Iowa detrás de ellos. “La cuenta atrás” fue la elegida para terminar el set, a sabiendas claro de que tendría que salir de nuevo.

Ya en los bises sonaron clásicas como: “Dentro”, “El Calambre final”, o “Quillo”. Los Enemigos son: Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema “Animal” Pérez y David Krahe y os juro que han vuelto a nacer, como recién salidos del huevo.