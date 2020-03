King Krule – Man Alive! (XL Recordings / Popstock!)

Que Archy Ivan Marshall –también conocido como Edgar The Beatmaker– es un tipo peculiar, esquivo y dotado con un imaginario creativo igual de llamativo es algo que ya se sabía, en base a los discos previos bajo el sobrenombre de King Krule: ‘Feet Beneath The Moon’ (XL Recordings, 13) y ‘The Ooz’ (XL Recordings, 17). Sin embargo, es ahora cuando el británico se desata definitivamente y da rienda suelta a todos sus impulsos, sin importarle ningún tipo de orden aparente ni la cohesión global de la obra en cuestión.

La habitual mezcla de géneros del músico resulta ahora radicalizada, ensalzada y servida como uno de los argumentos vitales de la referencia, que consigue así sorprender al oyente con el salto estilístico acontecido entre cada una de sus piezas. New-wave, rap, electrónica, post-punk, indie o una aureola de crooner… todo tiene su momento de protagonismo (principal o entreverado) a lo largo y ancho de un total de catorce temas concretados en cuarenta minutos de duración. Y, seamos serios, el resultado es complejo, oscuro y extraño, en ocasiones abrupto o denso, y con frecuencia incluso desconcertante. Pero sucede que también es uno de esos caóticos conjuntos de canciones que, por arte de magia (y tras cierta maduración), resulta satisfactorio e incluso fascinante recreado en su propia anarquía. Así se suceden aleatorias “(Don’t Let The Dragon) Draag On”, “Alone, Omen 3”, “Supermarché”, “Comet Face”, “Underclass” o esa “Cellular” que remite poderosamente a John Maus.

Ése es el gran logro del londinense es el que es su tercer álbum (sin contar lo firmado como Zoo Kid o sencillamente Archy Marshall), quien asume riesgos adicionales para completar la que seguramente es su entrega más valiente hasta la fecha. Un ejercicio algo temerario y afilado en contenido, del que Marshall no solo sale airoso sino que, en base a las virtudes de este ‘Man Alive!’ (XL Recordings, 20), se confirma como uno de los autores obligados de su generación, insinuando una visión poliédrica por encima de la media así como un generoso potencial.

Escucha King Krule – Man Alive!