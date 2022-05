The Black Keys – Dropout Boogie (Nonesuch Records / Warner)

En su nuevo larga duración, los estadounidenses Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería) demuestran que tienen juerga para rato, sonando como siempre, a The Black Keys, con todo lo bueno y todo lo malo que ello supone.

Dropout Boogie es una colección de canciones disfrutables, con algún que otro single resultón, de los que te harán vibrar en directo, como “Wild Child” o “Ain’t Over”. Un trabajo poco arriesgado, en la forma y en el fondo, con 5 canciones de 3-4 minutos por cada cara del vinilo y continuista respecto a sus últimas grabaciones, siguiendo la fórmula festivalera de Let’s Rock (2019) o el revisionismo blues de Delta Kream (2021). Así, parecen encontrarse cada vez más lejos de volver a conquistarnos con el garaje rock corrosivo de Rubber Factory (2004) o Attack & Release (2008), o de brindarnos joyas al estilo de Brothers (2010) o El Camino (2011), discos con los que alcanzaron su cima creativa.

Destacan “For the Love of Money”, con una fórmula country-blues saltarina que provoca ganas de pegarse una fiesta en el salvaje oeste, o la vacilona “Your Team is Looking Good”, inspirada en “The Girl Can’t Help It” de Bobby Troup, interpretada originariamente por Little Richard, con un muro de coros que, como es habitual, bebe del soul. “Good Love” con Billy F. Gibbons de ZZ Top, ofrece un tempo relajado, envolventes teclados y guitarras juguetonas en uno de los momentos más brillantes del presente álbum. Por su parte, la balada “How Long”, sirve de punto de inflexión antes de volver a la carga con una segunda mitad que, aún igual de enérgica, va perdiendo fuelle.

Así, The Black Keys, una de las bandas más importantes de la pasada década, vuelven a ofrecer un tracklist sin sorpresas, con un sonido que resultará confortable para casi todo el mundo; desenfadado y capaz de generar el buen rollo marca de la casa. No han vuelto a revolucionar el rock, pero no es desdeñable que, tras darle la primera vuelta a un disco que entra como un guante (y ya van 11), te entren ganas de volver a pinchar la aguja.

Escucha The Black Keys – Dropout Boogie