Soft Cell adelantan su primer disco en 20 años

Han pasado 20 años desde que Soft Cell publicó su último disco, Cruelty Without Beauty (2002) y ya es hora de darle continuación. El dúo formado por su legendario frontman Marc Almond y el productor e instrumentalista Dave Ball, comparte el primer single oficial del que será su continuación, Happiness Not Included.

‘Bruises On My Illusions’ contiene un sonido que combina el ambiente barroco con un sonido de corte más gótico, con los dramáticos sintetizadores creados por Dave Ball, complementado por la evocadora voz de Marc Almond. A pesar del sentido pesimista de sus palabras (“When every day is coloured in Soviet greys of sorrow / I’ll hold on to my blues”), el mensaje que subyace es el de continuar esforzándose por mejores tiempos futuros.

Como Marc Almond explica “’Bruises On My Illusions’ es una minipelícula de cine negro de Soft Cell sobre un personaje desilusionado con todo en su contra que aún tiene esperanza por un futuro mejor, a pesar de las malas previsiones. Una versión más oscura de ‘Bedsitter’. Los desafiantes e incisivos coros de Dave inspiraron esta canción”

Dave Ball añade, “Uno de nuestros momentos cinemáticos más oscuros con una letra clásica de Marc Almond”.

Escucha ‘Bruises On My Illusions’ de Soft Cell