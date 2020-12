L Kan han vuelto con ‘Como yo soy tan rara’

No contentos con los retos que presenta el 2020 por sí solo, L kan han decidido ponerse otro más: sacar un vinilo, tras cinco años de singles sueltos sin publicar nada físico.

Lo han titulado ¡VIVA LA FARSA!, título que no puede ir más al pelo en un año que ya no sabemos si es real es imaginario, o es una broma. Para estupor de todos sus fans, L Kan, los ganadores (con orgullo y por derecho) del título de bufones oficiales de la corte musical española, se presentan con un maquillaje que ya ha dejado temblando a amigos y familiares.

El disco reúne las canciones que han ido sacando en singles digitales y vídeos desde 2017 hasta ahora, incluyendo las dos que han salido en 2020: “Conversación Monumental” y “Yo ya no espacial Coronavirus”. A estas hay que sumarle tres inéditas, “Esta ciudad no existía”, “Mira a tus cosas” y una genial versión de “Como yo soy tan rara”, cumbia del colombiano Gildardo Montoya, máximo exponente de la música parrandera paisa (música para beber y festejar de origen campesino de la región colombiana de Antioquia que se suele cantar entre noviembre y enero), cuyo vídeo, producido y grabado por L kan, sin duda provocará bocas abiertas.

Para anunciar la salida de este disco que es L kan en estado puro, nuestro estrafalario y amigable cuarteto ha elegido lanzar como single la versión Como yo soy tan rara del ya mencionado Gildardo Montoya, artista muy poco conocido en Europa, y por primera vez versionado aquí, con el que L kan por supuesto se han sentido identificados y hermanados. Gildardo falleció hace tiempo, en 1976, pero va a renacer para muchas personas que lo conocerán en nuestro país gracias a ellos.

En el disco apreciamos trazas de la particular ironía de L kan en todas las canciones, más especialmente en “No es una crisis es una estafa” o el dilema feminista de “Yo quiero follar”. Tiene temazos de baile como la exitosísima “Ay Marie Kondo” o “Como yo soy tan rara” y canciones de rabiosa actualidad pandémica como “Conversación Monumental, Esta ciudad no existía” o “Yo ya no Especial Coronavirus”. Por supuesto no faltan esas temáticas particulares de las que solo un grupo como L kan puede querer hacer una canción como la oda a una cartera de correos en “Animal en extinción, la adicción al pan en “Para con el Pan” o el consuelo en la ropa desagastada en “Mira a tus cosas”.

Como siempre se han rodeado de amigos con talento: el estilismo del disco y vídeoclip de “Como yo soy tan rara” es de Oscar Guimarey, la ropa de colores de Maison Mesa, el diseño y ejecución del maquillaje de Sádaba Studio y las fotos y dirección de vídeo de Luis García Morais, miembro del grupo y amigo de si mismo.