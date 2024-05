The Spanish Wave llega a Brighton con Depresión Sonora, Mujeres, The Gulps y más

The Spanish Wave, el proyecto de internacionalización de talento musical español que tiene como objetivo ayudar en la exportación de artistas y bandas emergentes de nuestro país, ha revelado el programa completo de Spain Lead Country que va a presentar en la edición de este año del festival The Great Escape. Una edición que tendrá lugar la semana que viene, del 15 al 18 de mayo, en la británica ciudad de Brighton.

En la mencionada iniciativa, Spain Lead Country, que constará de dos showcases, dos fiestas y un par de paneles de conferencias, han colaborado con The Spanish Wave diversas entidades y empresas de la industria musical de nuestro país. Tras haber sido elegida este año España como país líder de The Great Escape, nueve candentes artistas de nuestro país actuarán en Brighton. Un cartel que será mayoritariamente femenino y que incluye a (orden alfabético) Depresión Sonora, Divorce From New York, Eva Ruiz, Lala Hayden, MAVICA, Mujeres, Ona Mafalda, Sila Lua y The Gulps.

Más información aquí.