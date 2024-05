Blur anuncian documental sobre su reciente regreso

Blur ha anunciado un nuevo documental llamado To The End, que documenta su reciente reunión. La nueva película, dirigida por Toby L, llegará a los cines del Reino Unido e Irlanda a partir del 19 de julio (suponemos que se podrá disfrutar en España igualmente, aunque de momento no hay noticias) y abordará la reunión del grupo para el álbum de 2023 The Ballad of Darren.

El director comenta del documental: “To The End es una mirada íntima a las relaciones, la motivación y la mortalidad, las imágenes y los sonidos de una amistad duradera que descubre una nueva conquista que superar juntos. Sobre el tema de capturar una banda que ha sido tan bien documentada, nos sentamos al inicio del proyecto y acordamos que la película tenía que contar una nueva historia, filmarse completamente en exteriores y, lo más importante, ser honesto. En To The End, eso es lo que espero que la gente pueda ver y, lo más importante, sentir».

Alex James comenta: “Apenas nos hemos comunicado durante los últimos 10 años… Quiero decir, incluso cuando realmente nos separamos, no tomó tanto tiempo hacer un disco, pero lo maravilloso es que tan pronto como «Nosotros cuatro estamos juntos en una habitación, es exactamente igual que cuando teníamos 19 años…»

Damon Albarn añadió: “No creo que ninguno de nosotros pensara que haríamos otro disco, especialmente un disco como este. Supongo que por eso quería intentar hacerlo lo mejor posible. Todos tenemos vidas muy complicadas y complicadas y somos muy afortunados de poder pasar este tiempo juntos, solo nosotros cuatro. Y esa es la belleza de esto…».

Disfruta del tráiler de ‘To The End’ de Blur