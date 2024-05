Hinds anuncian disco y lanzan canción junto a Beck

Hinds anuncian su nuevo trabajo, Viva Hinds, para el próximo 6 de septiembre. Hace algunas semanas conocíamos «Coffee» un tema pegadizo que aúna sus grandes virtudes y ha contado con la producción artística de Pete Robertson (The Vaccines, beabadoobee) y mezclado por Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg) ahora, junto al anuncio del álbum nos presentan «Boom Boom Back» con la compañía de Beck.

Como cuentan «Boom Boom Back» es la primera canción que compusieron Carlotta Cosials y Ana Perrote tras el rearme de la banda: tras publicar The Prettiest Curse (Lucky Number, 2020) y tras la salida de Ade y Amber del grupo tres años después. Un tema que ha contado con la participación del músico norteamericano a quien conocieron por casualidad en la proyección de una película en Los Ángeles. La canción cuenta con un videoclip rodado por las calles de Hollywood y dirigido por las propias Carlotta Cosials y Ana Perrote.

Escucha ‘Boom Boom Back’ de Hinds

Próximos conciertos de Hinds

11 de mayo: Barcelona (España). Fango (La Monumental)

17 de mayo: París (Francia). Supersonic Records [SOLD OUT]

19 de mayo: Münich (Alemania). Theatron Pfingstfestival [SOLD OUT]

21 de mayo: Berlín (Alemania). Monarch [SOLD OUT]

24 de mayo: Madrid (España). Festival Tomavistas

26 de mayo: Brighton (Reino Unido). Prince Albert (Matinee and Evening) [SOLD OUT]

27 y 28 de mayo: Londres (Reino Unido). Lower Third [SOLD OUT]

13 de septiembre: Londres (Reino Unido). Lafayette

9 de octubre: Ciudad de México (México). Foro Indie Rocks

12 de octubre: San Diego (USA). Casbah

15 de octubre: San Francisco (USA). Chapel

17 de octubre: Portland (USA). Mississippi Studios

18 de octubre: Seattle (USA). The Crocodile

20 de octubre: Madison (USA). High Noon

21 de octubre: Chicago (USA). Thalia Hall

22 de octubre: Cleveland (USA). Grog Shop

23 de octubre: Toronto (USA). Lee’s Palace

25 de octubre: Philadelphia (USA). FUC

26 de octubre: Washington DC (USA). Union Stage

28 de octubre: Boston (USA). Brighton Music Hall

29 de octubre: Brooklyn (USA). Warwaw