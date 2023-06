La californiana Kate Clover está de regreso

La californiana Kate Clover regresa en directo a Madrid, esta vez a la sala El Sol, lugar en el que seguro encontrará su lugar. Es una compositora, guitarrista y vocalista de Los Angeles, cuyas armas están bastante claras: punk californiano de la vieja escuela y rock and roll y powerpop americanos. Todo ello aderezado con pasión por la estética cinematográfica, con la que ha crecido en su ciudad y que se deja ver sin disimulo tanto en sus vídeos, letras o puesta en escena.

Después de algunos más que notables EPs, con especial puntuación en el titulado Channel Zero (SongVest Records 2021) editó su sobresaliente álbum debut; Bleed Your Hear Out (SongVest Records 2022). Si eres tan afortunado que lo compraste en su día, estás de enhorabuena, ahora mismo está agotado y es bastante difícil de conseguir, por algo será.

No faltan las voces que se han apresurado a denominarla como la “nueva Blondie” y no cabe duda de que eso es un cumplido, pero – con todos los respetos a nuestra querida Debbie Harry – sería injusto no apreciar el particular estilo personal de Kate Clover.

Tuvimos la oportunidad de disfrutarla en un apabullante directo y en su día te lo contamos aquí, entonces se agotaron las entradas. Ahora, propiciado por la promotora Pretty Thing Club, nos visita a una sala más grande e histórica de Madrid, que no te ocurra lo que les pasó a muchos en su primera visita; quedarse a las puertas.

30 junio. Kate Clover + Boston Babys. Sala El Sol. Madrid.

Entradas aquí.