Ha comenzado la gira española de Agnostic Front

Agnostic Front se formaron en New York en 1980 y seguro que en esos momentos no pensaban que se iban a convertir, no solo en unas leyendas del hardcore mundial, también una de las formaciones sobre las que se ha cimentado el sonido y la actitud de varias generaciones de bandas.

Con Stigma y Roger Miret a la cabeza, como lideres de la formación, están celebrando el cuarenta aniversario de su primer E.P United Blood (1980) que fue – a la vez – el punto de partida de la escena del New York H.C. A pesar de su puesta en escena y su fortísima música, siempre han destacado por llevar al hardcore un mensaje positivo y de unidad, lo que les ha ganado el respeto de mucha otra gente fuera incluso de la escena H.C.

La gira española está propiciada por HFM CREW y en Madrid, Valencia y Badalona estarán acompañados de la banda Proudz. Entradas aquí

6 junio. Santiago de Compostela – Sala Malatesta

8 junio. Madrid – Copérnico The Club

9 junio. Almàssera (Valencia) – Rock City

10 junio. Badalona (Barcelona) – Estraperlo (Club del Ritme)