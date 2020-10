La historia de SUB POP en 10 canciones en ‘Bienvenido a los 90’

Hoy en Bienvenido a los 90, repasamos la historia del sello discográfico más icónico de Seattle: SUB POP.

Bruce Pavitt y Jonathan Poneman decidieron unir fuerzas a finales de los años 80 para expandir lo que estaba ocurriendo en la cultura underground.

Suenan:

01. The U-Men – Gila

02. Green River – This Town

03. Soundgarden – Hunted Down

04. Mudhoney – Touch Me I’m Sick

05. Nirvana – Love Buzz

06. Tad – Sex God Missy

07. Mark Lanegan – Down in the Dark

08. L7 – Shove

09. Supersuckers – Mighty Joe Young

10. Sunny Day Real Estate – Seven