Bunbury anuncia nuevo disco, ‘Curso de levitación intensivo’

Te lo contábamos este mes de julio. Ante el año pandémico y la imposibilidad de girar por todo el mundo, Bunbury había decidido ponerse manos a la obra con el sucesor de su reciente entrega, Posible. Recordemos que el nuevo LP del artista tenía previsto el 17 de abril como fecha de publicación y finalmente fue retrasado al 29 de mayo, a consecuencia del coronavirus.

Como decíamos en nuestra reseña: “Posible es una nueva vuelta de tuerca que no pierde conexiones con sus trabajos anteriores. Quizá podríamos emparentarlo en intenciones al salto mortal que supuso el experimental Radical Sonora (1997), ese ejercicio de ruptura con su banda de toda la vida a base de electrónica y exploración. Así lo afirma la letra de “Deseos de usar y tirar”: ‘Como me dijo Nick Cave, tú no eres tu pasado’ una apropiada forma de sintetizar la filosofía que Bunbury lleva aplicando a su carrera desde que comenzó como solista, con pocas concesiones a la nostalgia y más preocupada en crecer continuamente”.

Este verano estuvo compartiendo en sus redes unas imágenes de su banda grabando nuevas canciones. Lo sorprendente de ellas, no es que hubieran aprovechado el confinamiento para ponerlo en marcha, sino que en la Navidad de 2020, cuando su anterior obra ya estaba terminada, andaban preparando nuevo material. Con lo que el plan de entregar dos obras seguidas ya parecía algo pensado de antemano.

Pronto conoceremos todos sus secretos, de momento sabemos que el 11 de diciembre llegará lo nuevo de Bunbury, que posiblemente tendrá esta portada con la que ha sido presentado:

De momento desconocemos la deriva que seguirá este nuevo álbum del artista maño, si seguirá la estela de Posible con temas introspectivos plagados de sintetizadores o si como es habitual en él, volverá a dar una vuelta de tuerca a su sonido. Quedamos a la espera.

De momento sabemos que las canciones que contendrá el disco nuevo de Bunbury son:

N.O.M.

El día de mañana

El precio que hay que pagar

El momento de aprovechar el momento

Malditos charlatanes

Tsunami

El pálido punto azul

Ezequiel y todo el asunto big bang

La gran estafa

Tenías razón en todo