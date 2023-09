Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Las Lloronas, Bounce Twice, The Ripples, Ultrazul, Angel Fe Garrido, Vanger y Bat Cheaterz.

Las Lloronas – Run

Las Lloronas es un trío establecido en Bruselas formado por Marieke Werner, Sure Solomon y Amber in ‘t Veld. En sus canciones, inspiradas en el folklore hispano y la poesía urbana, fusionan la música acústica con la expresión poética del slam. El próximo 6 de octubre publicarán su segundo disco, Out of the Blue, del que esta semana han avanzado el segundo sencillo, «Run».

Bounce Twice – Desayuno en China

Bounce Twice es un proyecto musical que llega desde Sabadell formado en 2019 por la cantante (e imagen del grupo) Lil Aiden junto al productor y DJ Efren Kairos. Tras publicar el álbum Rave On y el EP Bounce Ur Booty, esta semana han lanzado un nuevo sencillo: «Desayuno en China». Un tema de oscura electrónica urbana que se presenta con un llamativo vídeo.

The Ripples – Restless

The Ripples nacen en 2022 de la mano de Nacho Andreu y Toni Sbert, a quienes más adelante se unieron Berto Meana, Juan Andreu y Jordi Rullán. Inspirados en la imaginaria beatnik, su propuesta se basa en el rock n’ roll de los 60 y 70 con pinceladas glam y country. Tras convertirse en semifinalistas del Concurso Pop Rock de Palma 2023, hace escasas semanas publicaron su primer sencillo, «Restless».

Ultrazul – Nocturno

El grupo madrileño Ultrazul publicará en breve su primer álbum, un disco mezclado en Los Ángeles por Guillermo Marín (Bunbury, Mon Laferte) y masterizado por Mike Couzy (Santana). En los últimos meses han ido publicando alguna de las canciones que formarán parte del álbum. La última de ellas salió hace escasos días y se titula «Nocturno».

Ángel Fe Garrido – BL

El granadino Ángel Fe Garrido publicará próximamente su primer álbum, Inventarse un Invierno. Un disco con 12 canciones que se mueven en el artpop y las diferentes vertientes del indie folk con inclinación hacia los sonidos experimentales y los instrumentos poco habituales. El tema que abre el disco, escogido como segundo adelanto, se titula «BL». Una canción que habla de las dudas propias ante conflictos de pareja.

Vanger & Asheerah – Roto

Vanger es un productor y compositor alicantino que, tras sufrir un accidente, decidió dar el paso de expresar sus sentimientos no solamente a través de otros artistas sino también por él mismo. En los últimos meses ha publicado varias canciones en su canal de YouTube. La última de ellas, «Roto», cuenta con la colaboración de Asheerah.

BAT Cheaterz – Somnis

BAT Cheaterz es un grupo formado por SANS BTZ y MARS BTZ, dos jóvenes de la Colònia Güell, en el Baix Llobregat (Barcelona). Tras ganar el año pasado el concurso de nuevas músicas urbanas KLK, obtuvieron el premio de editar su primer disco oficial con el sello Delirics. Tras presentar varios sencillos de adelanto, alguno de los cuales ya ha pasado por nuestra PlayList Emergente, hace unas semanas lanzaron este nuevo tema titulado «Somnis».