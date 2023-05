Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de The Boy From The South, Velázquez, Ben Marcus, Mi Buenaventura, Gazella, SauzzZe y Animals Only.

The Boy From The South – Amazing-man

The Boy from the South es el proyecto musical de Pedro Balañá, puesto en marcha durante la pandemia y que dos años después, tras producir una serie de canciones con Brett Shaw (Foals, Florence) en Londres, está a punto de alcanzar los 4 millones de reproducciones. Hace poco publicó l sencillo «Amazing-Man», con vídeo rodado en el circo más grande de Barcelona y nada menos que Andrew Oldham poniendo voz al teaser.

Velázquez – Game over

Velázquez es el proyecto artístico de Jesús Correderas, quien en su música combina la electrónica con loops de guitarra flamenca y, en su nuevo EP Game Over, con música sintetizada al viejo estilo de los videojuegos de los 80. Hace escasas semanas pasó por nuestra PlayList Emergente para mostrarnos uno de sus nuevos temas, «Midnight simulation», y hoy vuelve a la lista con «Game over», la canción que le da título al EP, cuyo vídeo oficial sale estrenamos en nuestra PlayList dos días antes de su lanzamiento oficial.

Ben Marcus – Laberinto

Ben Marcus es un cantautor valenciano afincado en Barcelona con influencias de gente como Bruce Springsteen, de quien hizo numerosas versiones en sus inicios. En 2021 publicó su primer disco, Reflexión. Tras haber teloneado a artistas como Manolo García, el próximo 25 de mayo estará presentando sus nuevas canciones en Valencia. Entre ellas seguro que estará «Laberinto», canción inspirada en la dualidad bien/mal y el personaje del Dr. Jeckyll/Mr. Hyde.

Mi Buenaventura – Chandé (Instrumentala Euskaraz)

Mi Buenaventura es un dúo multidisciplinar integrado por Michael Vera y Esteban Gaviria, dos colombianos que viven en Bilbao y que en su proyecto acercan la música de su país a la del continente europeo. Este año publicarán su primer álbum, Apología del Mambo, del que hace poco nos adelantaron este tema titulado «Chandé», una cumbia psicodélica que toma su ritmo del folclor de la costa atlántica colombiana.

Gazella – Inercia

La banda valenciana Gazella, que hace poco se incorporaron al sello Foehn Records, publicaron hace unos días la canción «Inercia», último single adelanto de su próximo trabajo. Un tema que incluimos en una pasada PlayList Emergente y que ahora recuperamos con motivo del lanzamiento del vídeo oficial, dirigido y producido por Héctor Nillo.

sauzzZe – nc18

sauzzZe es el proyecto musical del joven Nico de Juan, artista y productor del que te hablamos a principios de este año en nuestra sección 7 Minutos al Día para presentarte su primer álbum. Apenas unos meses después ya se encuentra preparando su próximo disco, Aura, del que hace un par de semanas publicó como adelanto el sencillo «nc18». Una canción íntima que habla del miedo, de lo que duele y en general de todo aquello que no nos deja ser.

Animals Only – Ansias

Animals Only es un grupo peruano que debutó con su actual nombre en 2018. Desde entonces han publicado varios sencillos y un EP, Aunque Olvidemos Insistir (2021). En estos dos años su sonido ha evolucionado hasta llegar al indie pop de su último sencillo, «Ansias». Una canción con la que pretenden dar a conocer las emociones y dificultades que vivieron durante los años de la pandemia.