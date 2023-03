Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de The Deathlines, Lord Malvo, Danniah, Northwest, Velázquez, Maiv y Nivel Zero.

The Deathlines – Steps on ashes

El grupo barcelonés The Deathlines han lanzado hace pocos días un nuevo sencillo, «Steps on ashes», adelanto del que será su primer LP. Un disco titulado Interzone que se publicará el 21 de abril en formato digital y el 22 de abril, con motivo del Record Store Day, en vinilo. «Steps on ashes», un tema melódico al estilo del pop y el rock alternativo de los 90, se presenta con un vídeo obra de Compass. La banda ha anunciado también concierto de presentación el 5 de mayo en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Las entradas están disponibles en este enlace.

Lord Malvo – Carrera de obstáculos

Lord Malvo es un grupo de Málaga que te dimos a conocer hace algo menos de un año, con motivo de su primer EP, en nuestra sección 7 Minutos al Día. Actualmente están preparando el lanzamiento de su primer LP, producido y grabado por Carlos Díaz en su estudio de La Vega de Granada. Como primer adelanto, hace unos días desvelaron la canción «Carrera de obstáculos». Un tema guitarrero y pegadizo que se presenta con un vídeo montado y realizado por Raúl Aibar.

Danniah – Fíngeme

Danniah es el nombre artístico de Daniela del Rosario Meléndez Sandoval, artista peruana actualmente afincada en Madrid. Desde pequeña se sintió atraída por la poesía y por la música, con lo que era cuestión de tiempo que acabara escribiendo sus propias canciones. Su primer sencillo se titula «Fíngeme» y habla sobre la problemática emocional de las citas casuales. «Fíngeme» es parte de un EP que Danniah planea publicar en 2023.

Northwest – Anomaly

Tres años después de que debutaran con su primer álbum, dividido en dos partes, el dúo Northwest regresa con una nueva canción. Se trata de un delicioso tema titulado «Anomaly», de textura barroca y a la vez con forma de nana tranquilizadora, inspirado en Julia Holter, los Beach Boys y Elliot Smith, a quien dedican un pequeño guiño en la letra. El vídeo que acompaña a la canción es asimismo obra de Northwest.

Velázquez – Midnight simulation

Velázquez es el proyecto artístico de Jesús Correderas, quien en su música combina la electrónica con loops de guitarra flamenca. El pasado año incluimos dos de sus sencillos en nuestra PlayList Emergente. En abril está previsto que publique su primer EP, Game Over, pero antes nos ha hecho llegar otra nueva canción: «Midnight simulation». Un tema bailable y vibrante, a la vez que con un melancólico aire retro proporcionado principalmente por sus sintetizadores. Y por el vídeo, claro.

Maiv – En tu picnic

Maiv es un grupo procedente de México, concretamente de Tijuana, Baja California. Formada en 2019, la banda combina en sus canciones influencias de New Wave y Dream Pop. Recientemente publicaron su tercer sencillo, «En tu picnic», una canción que escribieron en 2020 durante el periodo más complicado de la pandemia y que muestra cómo no afectaba a todos la incertidumbre vivida.

Nivel Zero – Solo yo

Nivel Zero es un grupo madrileño en formato de power trío que ya pasó por nuestra PlayList Emergente, el pasado mes de noviembre, para presentarnos sus canciones de rock alternativo en castellano. Hace unas semanas publicaron su primer disco, Fuego, con 9 temas repletos de potentes de guitarra. Antes, como último adelanto, lanzaron el sencillo «Solo yo». Una canción entre el rock clásico y el rock alternativo de los 90 con la que cerramos hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!