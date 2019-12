La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista que confeccionamos con temas seleccionados entre la gran cantidad de propuestas que llegan a nuestra redacción, siempre de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana está compuesta por canciones de Mario Heute, Tversky, Malena Zavala, Metal Pesado, Blaue Blume, Elisa Carolina MS y Dave América.

Mario Heute – Poema a la mujer que camina de espaldas

Mario Heute es un artista valenciano que acaba de publicar un trabajo autoeditado formado por dos temas, “Poema a la mujer que camina de espaldas” y “Que me Aspen en Colorado”. Ambos temas han sido grabados en los Estudios JR Lasala de Valencia, con la ayuda y coproducción de Jose Luis Macías (ex Glamour y ex Comité Cisne) y con apoyo instrumental de Rodrigo Quezada. Ambos temas se incluirán en el primer LP de Mario Heute, cuya publicación está prevista para los próximos meses.

Tversky – Set me free

Tversky, el dúo de electrofunk barcelonés, presentaron hace unas semanas un nuevo vídeo, correspondiente al tema “Set me free”, en la línea retro que caracteriza al proyecto. El clip, dirigido y producido por KARABOT, nos traslada a la década de los 70 donde seguimos la divertida historia de Alan (frontman del dúo), un nerd que acude al Funkmaster (Xavier, teclados) para que le ayude a convertirse en una glamurosa estrella del funk.

Malena Zavala – En la noche

Malena Zavala es una artista argentino-británica que hace un par de meses publicó un single llamado “En la noche”. Un tema que combina cumbia latina con guitarras lisérgicas y que ha sido número uno en la PlayList de The Guardian. Se trata del primer adelanto del que será su segundo álbum, previsto para la primavera de 2020 y que publicará Yucatán Records. Aquí tienes el vídeo de “En la noche”, lo nuevo de Malena Zavala, para nuestra PlayList Emergente.

Metal Pesado – No te cortes

Metal Pesado es un artista de hip hop alicantino que ya aparecido anteriormente en alguna PlayList Emergente. Ahora vuelve a ella con un tema llamado “No te cortes”, cuarto videosingle de su reciente disco Seismo. “No te cortes” cuenta con la producción de Dycache Santiago, y el vídeo ha sido realizado por Yamila Fiorenza.

Blaue Blume – Vanilla

Blaue Blume es una interesante banda danesa de art pop que mezcla en su música influencias del jazz con post punk y new wave. El pasado mes de noviembre publicaron el álbum Bell of Wool (hfn Music). Unas semanas antes nos desvelaron este tema llamado “Vanilla” que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente y que muestra en todo su esplendor la amplia paleta sonora del grupo danés.

Elisa Carolina MS – Quiero que

Elisa Carolina llega desde la República Dominicana con una doble propuesta. Por un lado, publica lo que ella llama “cápsulas urbanas de positivismo”, pequeños cortes de unos 30 segundos de cariz filosófico y positivo. Por otra parte, también publica canciones comerciales como esta llamada “Quiero que”. Puedes escuchar más temas de Elisa Carolina MS en su página de Soundcloud.

Dave América – Mixxx

Dave América nace hace más de un año en Los Angeles. Durante una primera etapa, el proyecto se centró en dar conciertos a lo largo y ancho de California. Sus temas tuvieron muy buena acogida, por lo que algunos de ellos fueron grabados en un EP llamado Postcards to Mixxx que verá la luz próximamente. De vuelta en su ciudad natal, Madrid, Dave junta una banda (con Jaime A y Falcon) para presentar este trabajo en formato trío. Una muestra de su música es este “Mixxx” con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!