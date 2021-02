Como cada miércoles, es hora de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Como ya sabréis si sois seguidores de Muzikalia, en esta veterana sección os mostramos una serie de canciones, seleccionadas entre las muchas propuestas que llegan a la redacción, de nuevas bandas y artistas emergentes o que buscan mayor proyección para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana hemos incluido siete temas de Orquesta, Saphie Wells, Ponte Pilas, Constant Care, Rosk, Bourbon666 y José Coronado.

Orquesta – Agosto

Orquesta es un dúo musical formado por los artistas Anto Rodríguez y Óscar Bueno, dos asturianos afincados en Madrid. Veteranos de las artes escénicas, ahora se han decidido de dar el paso de introducirse en el mundo de la música con un proyecto propio. En breve lanzarán su primer EP, del cual han ido adelantando varios sencillos. El último de ellos es “Agosto”, un canto a la melancolía del estar juntos, una despedida preventiva según ellos la definen. El 18 de febrero estarán en el Festival SalmÖn de Barcelona.

Saphie Wells – Off you go

Saphie Wells es una cantante peruano-estadounidense afincada hace años en Barcelona. Tras mucho tiempo encabezando bandas de swing y jazz, con larga trayectoria y experiencia sobre el escenario, el próximo 26 de febrero verá la luz Inside Out, su primer disco en solitario. Se trata de un EP con cinco temas entre los que suponemos que estará este “Off you go” que se ha publicado como primer sencillo. Una canción que nos presentan acompañada de un vídeo firmado por Lina Frank.

Ponte Pilas – Last of a dying breed

Hace un par de años te presentábamos en esta misma sección, la PlayList Emergente de la Semana, al grupo Ponte Pilas, formado por tres ecuatorianos y un escocés afincados en Berlín. Entonces te mostrábamos su canción “Eye for an eye”, que venía de ganar un premio en Berlín. Desde entonces, un largo silencio roto ahora por “Last of a dying breed”, primer single de un EP que está previsto que publiquen este verano. Una canción que es también un grito reinvidicativo: por malos que sean los tiempos, el rock and roll siempre perdurará.

Constant Care – Cities

Constant Care es una banda madrileña, liderada por el compositor británico Fergus Brady, que también pasó en 2020 por nuestra PlayList Emergente. En aquel momento presentaban su primer single, “Page on me”, y hoy, reducido el grupo a proyecto en solitario de Brady, vuelve a esta sección con su tercer lanzamiento, una canción llamada “Cities”. Un tema grabado con Brian Hunt que combina el fingerpicking y el folk alternativo de gente como Sun Kil Moon con texturas shoegaze. La letra habla de la experiencia de perder la cabeza por amor.

Rosk – Art Collective

Rosk es el nombre artístico de la mexicana Rosan Sashida. Hasta la fecha ha publicado unos cuantos sencillos y un EP. Las limitaciones para grabar de los últimos meses la han dirigido hacia una música electrónica, experimentando con capas de sonido y efectos diversos. Pronto publicará un álbum, coproducido junto a Alis, titulado Art Collective. Con ese mismo nombre lanzó hace unos días un sencillo de adelanto que te presentamos con un vídeo dirigido por Carolina Dagach.

Bourbon 666 – Déjà Vu

Bourbon 666 es un grupo de Alzira (Valencia) formado en septiembre de 2018. Su música mezcla el indie rock y el folk rock dándole a sus canciones un aire épico. Su nuevo sencillo se llama “Déjà vu”, una canción que habla de la ansiedad, una de las enfermedades nerviosas que más afecta a la sociedad actual. El vídeo con el que acompañan a este nuevo tema ha sido grabado por Atomic Studio y ElHombreViento.

José Coronado – Como un colibrí

José Coronado llega desde Lima, Perú, con una romántica canción titulada “Como un colibrí”. Es su segundo sencillo en solitario, proyecto que ha iniciado recientemente en paralelo a su banda de pop-rock Vinilio. A finales del pasado año grabó el vídeo con el que nos ha presentado la canción, rodado en el sur de Lima y dirigido por Jean Pierre Bardalago. Con Coronado y su “Como un colibrí” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!