Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’ Billy anuncian nuevo disco

Matt Sweeney y Will Oldham (también conocido como Bonnie ‘ Prince ‘ Billy) anuncian nuevo disco conjunto.

Superwolves, el segundo álbum del dúo y el primero desde 2005 Superwolf, van sin miedo a lugares insospechados, y van más profundo, mientras Matt y Bonnie toman todas las músicas que conocen para hacer canciones que penetren. En el estilo clásico de García-Hunter, Sweeney y ‘Prince’ primero trabajan por separado, encontrando un camino conjunto en sus imaginaciones solitarias.

“La química proviene de vidas, vividas por separado, en las que la música es un sustento fundamental. Escuchamos con gratitud y asombro, sabiendo que pertenecemos allí. Construimos nuestro yo soñado con la fe de que estos yo tendrán la oportunidad de vivir. Sabemos lo que somos capaces de hacer y sólo nos necesitamos el apoyo mutuo para dar vida a las lenguas imaginarias”. – Will Oldham

“Me encanta el desafío de escribir melodías para que Will las cante. Y también lucho con ese desafío. Sabiendo que la voz de Will elevará la melodía me hace llegar más alto y cavar más profundo en ella. Me dan ganas de combinarlo con una parte de guitarra que sostiene su voz como un cáliz contiene vino (o sangre, o lo que sea necesario para vivir la mejor vida). También me encanta cantar armonías y responder a esta voz suya”. Matt Sweeney

Hoy estrenan un nuevo sencillo del disco, “Hall Of Death”.