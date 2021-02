Te presentamos el primer álbum de la banda mexicana Leonora Post Punk

En los últimos meses te hemos ido desvelando, en nuestra PlayList Emergente de la Semana, algunos de los sencillos que la banda mexicana Leonora Post Punk han publicado a lo largo de 2020. Se trata de un grupo integrado por dos amantes de la música post-punk, como su propio nombre indica, y en general de la música más oscura y gótica de los 80: Frano Verdugo (voz y guitarra) y Yulian Rosas (batería). Su sonido, en sus propias palabras, “ofrece un post-punk minimalista y crudo, pero igualmente intenso y oscuro, teñido de goth, claramente influenciado por los años 80, caracterizado por manejo de bajos pulsantes, ritmos bailables hipnóticos, acordes de guitarra con infusión de surf sobre voces profundas y emocionales“.

Todas esas canciones que han ido mostrando en 2020, hasta cinco, forman parte desde hace unos meses de su primer EP: Eternos. No habrá ninguna sorpresa para quien haya seguido la trayectoria de Leonora Post Punk desde su debut, hace ahora un año. De todos modos, tanto si ya los conocías como si no, merece la pena la experiencia de escuchar seguidos estos cinco temas de post-punk oscuro, a ratos desolador y la vez extrañamente bailable, como unos Joy Division algo más luminosos. Los bajos profundos, el ritmo mecánico, la voz lejana, las guitarras cegadoras, todo el pack completo del estilo está presente en este póquer de canciones. También son oscuras las letras, repletas de penumbra, de sentimientos vagos y desconcertantes. Un debut marcado por la pandemia que da la sensación de incompleto, casero, quizás inacabado, pero que resulta prometedor. Lo lanza el sello estadounidense Eventually It Will Kill You, por cierto.

A continuación puedes escuchar Eternos, el primer EP de Leonora Post Punk, desde su página de Bandcamp.

Eternos by Leonora Post Punk

Leonora Post Punk en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Página web oficial

Canal de YouTube