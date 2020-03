La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos esta sección para compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Con ella damos difusión a algunos de los muchos vídeos y singles que nos llegan cada semana, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Esta semana hemos preparado una PlayList Emergente con canciones de Constant Care, Dear Leo, Aloha Bennets, Velaz, Selene Casas, Purila Sniper y Thee Operators.

Constant Care – Page on me

Constant Care es una nueva banda madrileña liderada por el compositor británico Fergus Brady. Ayer mismo publicó su primer single, “Page on me”, donde participan también Jack Dean (bajo) y Glyn Rebl (batería). Un tema de indie rock guitarrero que recuerda a bandas como Dinosaur Jr. La grabación de este primer single de Constant Care, “Page on me”, estuvo a cargo de Brian Hunt en el estudio El Invernadero. Para saber más de Constant Care y estar al tanto de sus novedades, puedes seguir al grupo en sus páginas de Facebook e Instagram.

Dear Leo – Delfín

Dear Leo es una artista independiente madrileña que publicará este próximo 22 de marzo su álbum Delfín. El vídeo del tema que da título al disco ha sido dirigido por Fernando Castañeda. Se trata de una elegante pieza visual con una puesta en escena teatral y una fotografía de película antigua. La canción, a través de la metáfora del delfín y muchas otras, (marítimas y no marítimas), habla de cambios y de un resurgimiento emocional. Para más información sobre Dear Leo os dejamos sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Canal de YouTube.

Aloha Bennets – El horóscopo

Aloha Bennets han publicado recientemente un nuevo single, “El horóscopo”. Un tema con cierto aire latino que ha sido grabado con Joe Cattaneo en Aclam Records y masterizado por Pete Maher en el Reino Unido. El tema, ya de por sí divertido, llega acompañado de un no menos entretenido vídeo que ha sido dirigido y editado por Mireia Bellido. Aquí lo tienes, para tu disfrute, en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Velaz – Si nos oyen

Velaz es el proyecto musical del cantante Pablo Bañares, de vuelta en Barcelona tras residir en Londres durante un tiempo. Allí reconstruyó un viejo estudio abandonado que le servía de refugio hasta que acabó grabando, allí mismo, las maquetas de su disco de debut en castellano, Itaca. Como adelanto, el pasado mes de enero lanzó un single llamado “Si nos oyen”. Una canción que habla de “lo que cada uno decide ser, en quién se convierte y la responsabilidad que ello significa”. Velaz en redes sociales: Instagram, Facebook.

Selene Casas – Antonio I. Plata Fina

Selene Casas es una cantante, compositora y actriz de origen castellano-manchego de la que te hablamos el pasado verano con motivo de la publicación de su primer EP, Desastres Naturales. Pronto presentará su segundo trabajo, Cómo Algo Tan Insignificante Puede Hacer Temblar Los Cimientos De Tu Existencia. Un disco grabado el pasado mes de enero en el complejo artístico La Cochera Cam de Quintanar de la Orden, con Carlos Martínez como productor. Antes, nos ha mostrado este single llamado “Antonio I. Plata Fina” con un vídeo dirigido por John Aguiler.

Purila Sniper – Troll

Purila Sniper es un dúo gallego afincado en Barcelona. El pasado mes de diciembre cerraron su primer año de vida (pública) con el lanzamiento de “Troll”, single editado por Prinzedom Records. Un tema de hip-hop experimental y fresco con el que nos muestran su propio “Manifiesto Troll”. “Troll” se estrenó también con videoclip, encargándose de la parte audiovisual Carlos Martínez Peñalver (OMEN) y de la gráfica Xulián Sambade (Fubito Studio). Sigue a Purila Sniper en Facebook e Instagram.

Thee Operators – Todo es inútil

Thee Operators es una banda asturiana que se mueve entre el pop y el punk de bandas como Fountains of Wayne, Redd Kross, The Muffs, Pixies o The Buzzcocks. Desde hace unos meses nos van desvelando lo que será su nuevo disco, Mucho Peor, que se espera para el 3 de Abril. El último adelanto es “Todo es inútil”, una reivindicación de mantenerse alejado de la corriente mayoritaria, de no tener que opinar, ver, leer o escuchar lo mismo que te intentan meter por acoso y derribo. Con su vídeo, grabado y editado por Ossobüko, cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!