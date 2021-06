Future Islands comparten tres nuevas remezclas

Future Islands han compartido tres nuevos remixes, con el legendario productor de música baile de Los Ángeles, Egyptian Lover, con Moss of Aura (proyecto en solitario de Gerrit Welmers) y con el DJ alemán Alle Alle, quienes han dado otra vuelta de tuerca a tres temas de su último disco, As Long As You Are (4AD / Popstock!), 11 nuevas canciones de synth-pop post-wave son tan eufóricas y desinhibidas como cualquier cosa que la banda haya hecho en sus 15 años. carrera profesional.

Egyptian Lover dice de su remix de ‘Thrill’: “Me encantan las voces de Future Islands y no veía la hora de ponerle un ritmo a lo 808″. Moss of Aura describe su remix de “Plastic Beach” como “Mario Kart en Sega”.

Escucha las nuevas remezclas de Future Islands

Recuerda las fechas de Future Islands en nuestro país

08 MARZO 2022 – Barcelona . Razzmatazz – ENTRADAS

09 MARZO 2022 – Madrid. La Riviera – ENTRADAS