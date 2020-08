Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una lista de canciones, seleccionadas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, de nuevas bandas y artistas emergentes. Hoy nuestra PlayList Emergente está confeccionada con la música de Anorexia Isan, César Maltrago, Twist Helix, Turbomike, Vetna, Sons of Med, Lashormigas, Acción, The Rimbaud Company y Leona.

Anorexia Isan – Words

Los venezolanos Anorexia Isan (John Bustamante, Ricardo Aumaitre, Marcial Robaina y Jean Luis Rojas), de los que ya te hablamos en una PlayList Emergente de hace unos meses, estrenan videoclip de su tema “Words”. Se trata del primer single de su nuevo EP, Recybelia, publicado por Neptune Cross Publishing. El tema, inspirado en el tiroteo de Columbine en 1999, fue mezclado y masterizado por el ingeniero y productor Marcos Burgos en Movemotion Studio (Caracas). Anorexia Isan en redes: Facebook, Instagram y Twitter.

César Maltrago y el Cocodrilo Emplumado – Burdel de dolores

Desde que te hablamos en 7 Minutos al Día del último disco de César Maltrago y los Atractores Extraños, Salmos 150, algunas de sus canciones han ido apareciendo en nuestras PlayLists según iba lanzando nuevos singles. Su nueva composición, sin embargo, no está en el disco y ha sido creada durante el confinamiento, desde casa y trabajando junto al mejicano Juan Carlos Capetillo (El Cocodrilo Emplumado). Una canción que sus autores definen como ranchera psicodélica y que cuenta con la colaboración de Enrique / Marqués de Gandaya al theremin, y Diego Reyes de Blues and Decker a la mezcla, realizada también de forma casera.

Twist Helix – Frida Kahlo

Twist Helix es una banda británica de pop alternativo con raíces sintéticas afincada en Newcastle. Al frente del grupo está la teclista y cantante española Bea García, acompañada por James Walker (batería) y Matthew Barron (bajo) En 2018 publicaron su primer álbum, Ouseburn, con el sello español Paul Back Music. En 2020 lanzarán su nuevo disco, Machinery, del cual de momento hemos conocido un par de adelantos. El último, este tema llamado “Frida Kahlo” que habla de la identidad propia en un mundo globalizado y constantemente conectado y en el que Bea canta, por primera vez, en castellano.

Turbomike – Turbomike

Turbomike es un dúo compuesto por Juan Colomina y Rodrigo Autric (Rothrigo). Acaban de debutar con un primer single, “Turbomike”, inspirado en el pop de los 60 y principios de los 70. Un tema divertido y melódico en el que colaboran otros artistas como Tumaca, quien ha mezclado y masterizado el tema junto a Rodrigo; Gabriel Carral, batería y voz del grupo Era Hoy, que ha aportado en las percusiones; e Isa Ramos, que pone voz al coro que suena en la primera mitad de la canción.

Vetna – Betelgeuse

Vetna es el proyecto musical de Lorenzo, un artista italiano afincado en Barcelona. Su música propone una revisión del rock alternativo y el post rock de los 90 con un acercamiento experimental con base en la electrónica británica de esos años (Aphex Twin, Prodigy…) En los últimos meses Vetna ha ido publicando canciones que quizás se incluyan en un posible futuro álbum. Una de ellas vio la luz el pasado 17 de julio y se llama “Betelgeuse”. El vídeo lo protagoniza Laura Carnevali y lo dirige A. Eugen Bonta.

Sons of Med – I was wrong

A principios de este años te recomendábamos, en nuestra sección 7 Minutos al Día, la escucha del primer EP de Sons of Med, On Route. Desde entonces han pasado muchas cosas, y como a todo el mundo el parón ha afectado al grupo que ha visto cancelados más de 20 conciertos. No obstante, la banda barcelonesa, reconvertida en trío, no baja la cabeza y prepara ya su LP de debut, cuya publicación está prevista para principios de 2021. Muestra del nuevo rumbo de Sons of Med es su primer single, “I was wrong”.

Lashormigas – Pueblo nómada

Lashormigas nació en Vigo en 1998, y su verdadero nombre es Pau. Lleva subiendo canciones a Internet desde 2015, cantando con su voz y su guitarra tanto a temas mundanos como a otros más fantásticos. Desde hace unos años vive en Madrid. Pronto publicará su primer disco, Lo Más bien, con producción, arreglos y mezclas de Carles Delgado y masterizado por Vicente Escorihuela. El segundo adelanto de su álbum de debut salió hace unas semanas y es este “Pueblo nómada”.

Acción – Adicto al rock ‘n’ roll

Acción es un grupo de rock formado en Barcelona a mediados de 2019 por Hernán “El Tigre” Sanmateu (bajo y voz), Mauricio Mian (guitarra y coros), Pablo Araya (batería y coros) y Leandro López Costa (guitarra rítmica). La banda con la idea de mantener alto el espíritu del rock and roll, como reflejan sus potentes y enérgicos directos. A finales del pasado año grabaron su primer EP, Toma Uno, y se encuentran preparando ya su continuación. Su sencillo “Adicto al rock ‘n’ roll” es toda una declaración de intenciones.

The Rimbaud Company – Inercias

The Rimbaud, o The Rimbaud Company, es el proyecto musical del poeta Andrés G. Cerdán, nombre con el lanzó un EP con adaptaciones de diversos poemas, algunos propios y otros ajenos. Con uno de ellos se presentó en nuestra PlayList Emergente hace algo más de un año. Hace poco lanzaron un sencillo llamado “Inercias”, adelanto de su primer LP, La Edad de Oro, grabado y producido por Club de la Lucha Records y que debería salir en octubre.

Leona – Escalofrío

Leona es una banda cántabra de indie rock formada en 2019. Hasta ahora ha publicado cinco singles, siendo el último de ellos “Escalofrío”. Un tema que viene acompañado de un videoclip que muestra la fuerza que desprende la banda, jugando con imágenes transgresoras que mezclan momentos de suspense, acción y erotismo. Un vídeo que ha sido dirigido por Alberto Lavín y realizado por la productora Avanti Movimiento Creativo, junto con La Cosechadora y con la colaboración de Roberto Anguita – Estudio Fotográfico. Con Leona y su “Escalofrío” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!