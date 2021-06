Milly Marín estrena el vídeo de “Wish I Never Met You”

Milly Marín estrena la delicada “Wish I Never Met You”, en la que habla sobre “una relación tóxica que se ha destruido, por mucho que las dos partes hayan hecho todo lo posible por evitarlo. También trata del dolor que se siente al terminar con alguien a quien quieres, y al empezar a darte cuenta de cosas que estando dentro de la relación te negabas a ver. Es el duelo de saber que algo ha terminado y tener que luchar contra la dependencia que sientes hacia esa persona. Tal y como dice el estribillo “I wish you were a stranger, I wish I never met you”, el proceso de superación tras la ruptura es tan duro que desearías no haber conocido a esa persona para no tener que lidiar con el duelo. Es una crítica al amor tóxico que engaña y manipula”.

El tema ha sido producido por Kasem, productor de artistas como Noelia Franco y Elena Torres. La madrileña Milly Marín compositora de sus temas y directora de sus videoclips, ha tenido igualmente un papel muy importante en todo el proceso de producción y postproducción de los mismos.

El videoclip de la canción se estrenó el viernes 25 de junio. Con la propia artista a la dirección, y nos lleva a un mundo de fantasía que nos recuerda a “Alicia en el país de las maravillas”, pero llevado a otro lugar totalmente distinto: al mundo interior de Milly Marín. La artista describe su videoclip como “una dicotomía entre el mundo maravilloso que todo el mundo finge vivir y el mundo real”. Y destaca que “detrás de esa fachada se esconden relaciones en las que nos solemos sumergir y que nos ahogan sin darnos cuenta”.

“Wish I Never Met You” será el primer single de un futuro EP, que saldrá a lo largo del año 2022.

Escucha “Wish I Never Met You” de Milly Marín