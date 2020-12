La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, es el momento de compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista de canciones, seleccionadas entre las muchas propuestas que llegan a la redacción, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Iván Salo, Gaby de los Santos, Hernando, Nereu i les Bèsties Marines, Chicarica, Foxy Mammals, RPLK, Olivia is a Ghost, Plastilina y Alba Messa.

Iván Salo ft. Queen Conga – Sobre tu piel

Iván Salo es un músico de Buenos Aires que empezó a componer canciones en 2002 y lleva ya una década de carrera profesional. A lo largo de 2020 ha publicado varios temas, entre ellos “Sobre tu piel” que incluimos en una PlayList Emergente del mes de mayo. Ahora aquella canción tiene vídeo oficial realizado por José Mariano Alegre y hemos querido recuperarlo para la PlayList de hoy.

Gaby de los Santos – Reversa

La cantautora dominicana Gaby De Los Santos presentó hace unos días su EP Tropezando. Un disco que muestra otra cara de la gran diversidad musical que la República Dominicana tiene para ofrecer. Unas semanas antes nos había mostrado un vídeo de animación, hecho por ella misma, con el que daba a conocer la canción “Reversa”.

Hernando – Ártico (remezclas culpables)

Hace unos días, tal como te contamos en Muzikalia en su momento, Hernando publicó en plataformas digitales una nueva mezcla de su canción “Ártico”, incluida originalmente en el EP Grabaciones Inocentes. Con posterioridad nos hizo llegar el vídeo completo del tema, un vídeo que hoy hemos querido incluir en nuestra PlayList Emergente para recordar esta pegadiza canción de Hernando.

Nereu i les Bèsties Marines – Descalç

Nereu i Les Bèsties Marines es el proyecto musical del cantautor valenciano Tomàs Pallarès, acompañado por Elena Mezquita, Paco Durán, Víctor Pesudo, Toni Falomir, Joan Villalonga y Luís Martínez. Pronto presentarán su primer álbum, La Remor de les Onades, un disco del que nos han ido adelantando algunas canciones como esta llamada “Descalç”.

Chicarica – Arde lento

Chicarica llegan desde chile y son Lorena Pulgar, Felipe Zenteno, Santiago Farah y Martín Pérez Roa. Este verano os presentamos su proyecto experimental en Muzikalia con “Hermoso final”, una de las canciones con las que vienen adelantando su primer LP. El tercer sencillo con el que anticipan su primer disco en formato largo es este “Arde lento”, con un vídeo dirigido por Gabriel Garvo.

Foxy Mammals – Slow

Foxy Mammals es una banda formada entre España, Francia e Inglaterra, en activo desde 2018. Hace escasos meses presentaron un sencillo llamado “Slow”, una canción de blues-rock que fue mezclada y masterizada en Forking Path Studios (Los Angeles) por el ingeniero nominado a los grammy Nick Page. El tema está pensado como si fuese una banda sonora de una película ficticia, tal como hizo Brian Eno en 1995 con el disco Original Soundtracks I.

RPLK – Ficción / Cada segundo

RPLK (Réplica) es el proyecto solista de la artista y productora mejicana Verónica González. Su debut se produjo el pasado verano con el sencillo “Vibras”. Hace unos días sorprendió con un nuevo sencillo, esta vez doble, con dos temas titulados “Ficción” y “Cada segundo”. El primero es una canción R&B con un toque de hip hop, mientras que el segundo es definido por su propia autora como una balada lo-fi ambient.

Olivia is a Ghost – Central

Olivia is a Ghost es un grupo que debutó el pasado 2019 con un EP llamado People talking at the movies. En breve lanzarán, con una nueva formación, su segundo trabajo discográfico, un nuevo EP titulado Bees are dying. Hace poco nos adelantaron un sencillo titulado “Central” en el que se acercan al post-punk reivindicativo.

Plastilina – Cósmica

Plastilina es un dúo musical argentino integrado por los actores Tomás Wicz y Paloma Sirvén. Su último lanzamiento es un sencillo titulado “Cósmica”, un tema de house-pop que llega acompañado de un vídeo, dirigido por la propia pareja, en el que cuentan con la participación de Ángela Torres.

Alba Messa – La noche

Alba Messa es una artista multidisciplinar, con una extensa trayectoria como actriz y como cantante, de la que te hablamos el año pasado en 7 Minutos al Día con motivo de la publicación de su disco Con Todas Las Consecuencias. Una de las canciones que aparecen en el álbum es “La noche”, que sin haber sido lanzada como sencillo cuenta desde hace unas semanas con vídeo oficial, a petición de sus fans. Con Alba Messa y “La noche” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!